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奧運羽球／麟洋配再摘金！「幕後推手」讚場上表現更成熟 親曝撮合2人搭檔原因

中央社／ 台北5日電
巴黎奧運羽球男雙金牌戰，我國「麟洋配」王齊麟（右）、李洋（左）擊販第1種子中國大陸男雙組合，成為奧運羽球史上首對完成衛冕的男雙組合。聯合報記者／季相儒 攝影
巴黎奧運羽球男雙金牌戰，我國「麟洋配」王齊麟（右）、李洋（左）擊販第1種子中國大陸男雙組合，成為奧運羽球史上首對完成衛冕的男雙組合。聯合報記者／季相儒 攝影

台灣羽球男雙「麟洋配李洋王齊麟蟬聯奧運金牌，昔日極力撮合組隊的北市大名譽教授廖焜福稱讚2人成熟許多，但體力勢必隨年紀下滑，第3局能撐住「加油隊也很重要」。

王齊麟、李洋昨天在巴黎奧運羽球男雙金牌賽以21比17、18比21、21比19擊敗中國組合王昶、梁偉鏗，不僅以7戰全勝奪下台灣代表團本屆首金，更完成羽球隊史首次男雙連霸紀錄。

台北市立大學球類運動學系名譽教授廖焜福今天接受媒體電訪表示，王齊麟及李洋在金牌戰表現很好，可以將對方猛烈的攻擊轉守為攻，將球推到空位得分，相較東京奧運真的成熟許多，能夠不疾不徐處理每一顆球。

從場上互相打氣、緩解緊張，到最後牽手站上頒獎台，王齊麟與李洋的好交情在此次比賽處處可見。廖焜福回憶，當初就是觀察到2人會互相到對方賽事當啦啦隊，加上個性及優勢互補，才極力撮合組隊。

廖焜福形容，李洋很穩定，遇到失誤會說「可以啦，沒有關係，繼續加油」，移動又快還會搭配假動作，網前變化很多；王齊麟較有個性，殺球很重，所以覺得搭配起來會極有潛力，如今也證明當初眼光無誤。

王齊麟在場上多次為救球躺在地上，廖焜福說，王齊麟的防守較上屆奧運嚴密許多，但因為王齊麟個子高，要接較低的球可能會重心不穩，乾脆直接坐下來，「人高沒有辦法，但他還是拚」，而李洋奮鬥不懈的精神則從一而終，只要球沒落地就會奮不顧身地撲過去。

廖焜福指出，王齊麟跟李洋這次是完全投入在比賽過程中，珍惜每一顆、不放棄任何一球，表現真的很不錯，而且因為2人年紀以羽球員來說算大了，面對20歲出頭的強敵，打到第3局勢必為體能帶來挑戰，所以場邊有加油隊非常重要。

曾教導過王齊麟跟李洋的台北市立大學球類運動學系助理教授廖偉喆說，儘管王齊麟及李洋在小組賽抽到「死亡組」，卻從第一場就開始打出氣勢跟信心，看得出來成熟許多，王齊麟的失誤也少了很多。

廖偉喆指出，巴黎奧運羽球賽事結束後，大家都在討論男雙、女單的接班人，但最好的狀況應該是從選手青少年時期就開始提供國際賽事經驗，才能不怕球員改朝換代、新陳代謝，這都需要經費支持，盼除了公部門，企業也要大力贊助。

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