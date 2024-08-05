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奧運羽球／麟洋配奧運奪金關鍵 教練：把傷養好才練

中央社／ 巴黎5日電
李洋(左)與王齊麟。 歐新社
李洋(左)與王齊麟。 歐新社

台灣羽球男雙「麟洋配」王齊麟、李洋，熬過去年受傷低潮，到今年巴黎奧運7連勝摘金，執行教練陳宏麟透露：「很幸運，今年1月的時候讓他們休息養傷，現在看起來賭對了。」

巴黎奧運的積分計算週期從去年5月1日起算，沒想到李洋、王齊麟偏偏從這時候相繼受傷，王齊麟先是拉傷鼠蹊部，李洋則是扭傷左腳踝，這些大小不斷的傷勢，讓他們狀況始終拉不上來。

陳宏麟最後決定豪賭一把，儘管仍在奧運積分週期計算期間，但今年1、2月間決定讓他們好好休息，降低訓練量，徹底要他們把傷都養好再說。陳宏麟說：「沒有健康的身體，根本就不用拚奧運。」

陳宏麟在接受中央社記者訪問時表示，奧運強度比一般國際賽高很多，沒有健康的身體根本什麼都不用談，「1月份讓他們多休息時，我就擬定好1個半年的目標，就是要讓他們在奧運時調整到巔峰，盡量回到以前的速度和打法。」

休息過後的麟洋配，慢慢找回自己的狀態，從3月開始的歐洲連戰，以及4月底的湯優盃，雖然戰績並不漂亮，但看在陳宏麟眼中，每場比賽內容都是好的、進步的。

陳宏麟表示，或許帳面上成績並不出色，「可是我們看到的是比賽內容一直在進步，就算輸球也不是隨便輸，那時候就感覺，我們好像賭對了」。

陳宏麟笑說，不要看王齊麟平常都那樣嘻嘻哈哈的，「其實每回隊內訓練的菜單，他是唯一吃得完的，而且練習時很認真，練不夠還會緊張」。

子弟兵風光拿下巴黎奧運金牌，還完成史無前例二連霸，陳宏麟強調：「其實一開始大家都不看好他們，我覺得還不錯，越少人關注讓他們更能沒有壓力，奧運比的就是誰身體健康、誰抗壓性強，這點我對他們始終都很有信心。」

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