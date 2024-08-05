麟洋配奪金 以駐台辦：聽到現場唱國旗歌「十分動容」

羽球男雙「麟洋配」王齊麟與李洋在巴黎奧運奪金，多國駐台辦事處致賀。日台協會今天在社群平台邀「麟洋配」赴日玩一波；以色列駐台辦事處表示，聽到現場民眾唱國旗歌「十分動容」；AIT處長谷立言提及，祝大家都能「勝茭」（聖筊）取得好成績。

巴黎奧運羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟寫下歷史，昨天在金牌賽以21比17、18比21、21比19擊敗中國組合王昶、梁偉鏗，奪下台灣代表團本屆首金，完成奧運史上首次男雙連霸紀錄。

美國在台協會（AIT）處長谷立言今天在臉書發文提及，恭喜台灣在今年巴黎奧運奪得第1面金牌，昨晚看麟洋配打出一場精彩萬分的羽球男雙金牌戰，「感覺真是難以形容的棒！」

谷立言指出，還記得3年前，當他剛就任美國駐日本代理大使時，見證麟洋配勇奪東京奧運金牌的時刻，3年後，他更為李洋、王齊麟成為奧運史上第1組衛冕的羽球黃金男雙感到驕傲。

谷立言表示，李洋、王齊麟在順境與逆境中所展現出的韌性，以及在賽場上搏勝的精神，都讓這面金牌更意義非凡。請大家繼續為美國、台灣，以及世界各地值得尊敬的運動員加油，期望能一同邁向更和平的未來，「祝大家都能『勝茭』（聖筊）取得好成績！」

日本台灣交流協會今天在臉書致賀「佳績再傳」，並表示王齊麟與李洋拿下第3場21分的瞬間，奧運史上第1組羽球男雙連霸正式誕生。聽說王齊麟與李洋賽後想去日本玩，「請好好在日本旅遊放鬆玩一波」。

日本台灣交流協會指出，2021年8月，王齊麟與李洋曾在東京奧運賽後，來到日台協會台北事務所與時任代表見面談話，這次能見證兩位重現經典「聖筊」衛冕寶座，實在是太高興了。

駐台北以色列經濟文化辦事處也在官方臉書「Israelin Taipei」發文提到，昨天深夜的現場轉播中，不只和台灣觀眾經歷了多次心臟爆擊，在頒獎典禮聽到從觀眾席大聲唱出的國旗歌，令人十分動容。

貼文強調，這種感動的心情，就像以色列選手TomReuveny在巴黎奧運帆船男子組賽事奪金後，他談起將近1年的以哈衝突，不免感嘆「去年，在以色列以及其他地方有很多人去世了，我也因此失去了幾位朋友，這是黑暗時刻，所以我覺得沒有什麼能比在頒獎台上，聽到國歌更好的了」。

外交部長林佳龍則在「麟洋配」奪金的第一時間，就在X平台以英文發文表示，「以王齊麟與李洋為傲」，恭喜兩位再度奪下金牌。