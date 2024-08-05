快訊

奧運桌球／林昀儒連拿5分逆轉勝 中華隊直落3橫掃埃及闖8強

麟洋配奪金 以駐台辦：聽到現場唱國旗歌「十分動容」

中央社／ 台北5日電
羽球男雙「麟洋配」王齊麟與李洋在巴黎奧運奪金，以色列駐台辦事處再臉抒發文慶賀。圖／截自臉書
羽球男雙「麟洋配」王齊麟與李洋在巴黎奧運奪金，以色列駐台辦事處再臉抒發文慶賀。圖／截自臉書

羽球男雙「麟洋配」王齊麟與李洋在巴黎奧運奪金，多國駐台辦事處致賀。日台協會今天在社群平台邀「麟洋配」赴日玩一波；以色列駐台辦事處表示，聽到現場民眾唱國旗歌「十分動容」；AIT處長谷立言提及，祝大家都能「勝茭」（聖筊）取得好成績。

巴黎奧運羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟寫下歷史，昨天在金牌賽以21比17、18比21、21比19擊敗中國組合王昶、梁偉鏗，奪下台灣代表團本屆首金，完成奧運史上首次男雙連霸紀錄。

美國在台協會（AIT）處長谷立言今天在臉書發文提及，恭喜台灣在今年巴黎奧運奪得第1面金牌，昨晚看麟洋配打出一場精彩萬分的羽球男雙金牌戰，「感覺真是難以形容的棒！」

谷立言指出，還記得3年前，當他剛就任美國駐日本代理大使時，見證麟洋配勇奪東京奧運金牌的時刻，3年後，他更為李洋、王齊麟成為奧運史上第1組衛冕的羽球黃金男雙感到驕傲。

谷立言表示，李洋、王齊麟在順境與逆境中所展現出的韌性，以及在賽場上搏勝的精神，都讓這面金牌更意義非凡。請大家繼續為美國、台灣，以及世界各地值得尊敬的運動員加油，期望能一同邁向更和平的未來，「祝大家都能『勝茭』（聖筊）取得好成績！」

日本台灣交流協會今天在臉書致賀「佳績再傳」，並表示王齊麟與李洋拿下第3場21分的瞬間，奧運史上第1組羽球男雙連霸正式誕生。聽說王齊麟與李洋賽後想去日本玩，「請好好在日本旅遊放鬆玩一波」。

日本台灣交流協會指出，2021年8月，王齊麟與李洋曾在東京奧運賽後，來到日台協會台北事務所與時任代表見面談話，這次能見證兩位重現經典「聖筊」衛冕寶座，實在是太高興了。

駐台北以色列經濟文化辦事處也在官方臉書「Israelin Taipei」發文提到，昨天深夜的現場轉播中，不只和台灣觀眾經歷了多次心臟爆擊，在頒獎典禮聽到從觀眾席大聲唱出的國旗歌，令人十分動容。

貼文強調，這種感動的心情，就像以色列選手TomReuveny在巴黎奧運帆船男子組賽事奪金後，他談起將近1年的以哈衝突，不免感嘆「去年，在以色列以及其他地方有很多人去世了，我也因此失去了幾位朋友，這是黑暗時刻，所以我覺得沒有什麼能比在頒獎台上，聽到國歌更好的了」。

外交部長林佳龍則在「麟洋配」奪金的第一時間，就在X平台以英文發文表示，「以王齊麟與李洋為傲」，恭喜兩位再度奪下金牌。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 中華隊5日賽程／體操唐嘉鴻拚第二金 田徑楊俊瀚同組萊爾斯競速
▪ 羽球／承認是「大賽的孩子」 李洋稱全勝封王好扯
▪ 羽球／東奧後曾陷低潮...麟洋配再摘金坦言「沒想過奪牌」
▪ 奧運射擊／史上首面獎牌！ 李孟遠奧運摘銅 國中青澀樣曝光
▪ 8強對決美國迎戰巴西 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 麟洋配喜贏金牌 看羽球中華隊新表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

2024巴黎奧運 巴黎奧運中華隊 巴黎奧運羽球

延伸閱讀

奧運羽球／經紀人證實王齊麟新搭檔 羅嘉翎男友邱相榤首戰日本賽

影／「麟洋配」奪金 王齊麟父：最好的父親節禮物

奧運羽球／啦啦隊筠熹恭喜金牌到手 王齊麟留言：感謝十元教練

奧運羽球／李洋盼成「推廣羽球的人」 教長：擬透過百億青年圓夢計畫協助

相關新聞

奧運羽球／李洋場上1舉動圈粉不少人 眾人認同：難怪裁判姨母笑

台灣羽球男雙「麟洋配」王齊麟、李洋昨（4）日在巴黎奧運奪金，讓全國粉絲情緒為之沸騰，而兩人在場邊的一舉一動也吸引不少球迷的注意。有網友發現李洋很常把「Thank you so much」掛在嘴邊，相當有禮貌，讓留言一致大讚「被圈粉了」。

奧運羽球／兩屆金牌獎金獨立計算 麟洋配可月領25萬

我國羽球黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋，東京奧運拍下我國第一面奧運羽球金牌，巴黎奧運再以7連勝之姿完成連霸，締造史無前例...

奧運羽球／啦啦隊筠熹恭喜金牌到手 王齊麟留言：感謝十元教練

我國羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟在巴黎奧運決賽，以2：1擊敗中國大陸組合梁偉鏗／王昶，成功衛冕金牌。啦啦隊筠熹為此嗆酸民，引來王齊麟「海巡」。 日前有人將王齊麟維基百科教練欄位，改成他的女朋友

奧運羽球／經紀人證實王齊麟新搭檔 羅嘉翎男友邱相榤首戰日本賽

我國羽球黃金男雙「麟洋配」連2屆奧運奪下金牌，不過李洋今年9月台北公開賽結束後就要退休，如今王齊麟新搭檔出爐，將與跆拳道「國民女神」羅嘉翎男友邱相榤組成全新組合。 現年21歲的邱相榤身高190公

奧運羽球／女友獨家珍藏！王齊麟持金牌躺地自拍 賽後海巡一圖回應結婚話題

台灣羽球好手李洋、王齊麟組成的「麟洋配」，昨晚在男雙決賽中以2：1擊敗中國隊梁偉鏗、王昶組合，成功衛冕，也為中華隊拿下本屆奧運的第一面金牌。

奧運羽球／戴資穎和李洋退休後誰接班？網感嘆：無法想像2028年

羽球黃金男雙李洋／王齊麟昨天在巴黎奧運金牌戰，與中國組合梁偉鏗／王昶力拼3局以2：1勝出，成功衛冕金牌創下歷史。這是李洋奧運最後一舞，他預計9月台北公開賽後退休，有網友發文表示，「無法想像2028台灣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。