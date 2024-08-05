奧運羽球／經紀人證實王齊麟新搭檔 羅嘉翎男友邱相榤首戰日本賽

台灣羽球男雙「麟洋配」王齊麟、李洋昨（4）日在巴黎奧運奪金，讓全國粉絲情緒為之沸騰，而兩人在場邊的一舉一動也吸引不少球迷的注意。有網友發現李洋很常把「Thank you so much」掛在嘴邊，相當有禮貌，讓留言一致大讚「被圈粉了」。

2024-08-05 17:37