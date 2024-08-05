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奧運羽球／經紀人證實王齊麟新搭檔 羅嘉翎男友邱相榤首戰日本賽
我國羽球黃金男雙「麟洋配」連2屆奧運奪下金牌，不過李洋今年9月台北公開賽結束後就要退休，如今王齊麟新搭檔出爐，將與跆拳道「國民女神」羅嘉翎男友邱相榤組成全新組合。
現年21歲的邱相榤身高190公分主攻雙打，目前男雙世界排名第50，混雙第46。他擁有帥氣外貌被封為「羽球男神」，與跆拳道「國民女友」羅嘉翎交往中。
經紀人今天證實，邱相榤將在李洋退休後，與王齊麟組成羽球男雙，「麟榤配」將在8月20至8月25日日本公開賽初亮相，接著出戰8月27日至9月1日的韓國公開賽，台北公開賽則會換回「麟洋配」，讓台灣球迷能現場見證李洋生涯最終戰。
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