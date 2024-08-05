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奧運羽球／贏球開心一天就好！「眼鏡俠」陳宏麟 磨出麟洋配匠人魂

中央社／ 台北5日電
2024巴黎奧運台灣羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟寫下歷史，教練陳宏麟（左）賽後受訪坦言，一開始並沒有預期會奪牌。（中央社）
2024巴黎奧運台灣羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟寫下歷史，教練陳宏麟（左）賽後受訪坦言，一開始並沒有預期會奪牌。（中央社）

麟洋配」獲奧運羽球男雙金牌，坐在場邊緊盯賽事的「眼鏡俠」、教練陳宏麟被視為重要推手，陪選手磨出「匠人魂」，陳宏麟告訴選手，「贏球就只有今天，明天又是一個新的開始」。

中華文化總會今天在臉書提醒民眾關於這名奧運推手、奪金關鍵第3人的重要性，2年前文總「匠人魂」系列紀錄片，曾以陳宏麟為主角拍攝「球場上的纖毫之爭」節目，陳宏麟在片中侃侃而談這段搭檔歷程。

陳宏麟在影片中表示，「在場上不管怎樣，只要能夠戰鬥，你就要去做你自己該做的工作。」陳宏麟表示，羽球選手每年出戰20到30場國際賽，每天都是新的練習，每個當下都要盡情發揮，「只要球還沒有落地，握拍的手絕不放鬆」。

陳宏麟小學4年級開始接觸羽球，2014年與王齊麟組隊時，就已經是國際上名列前茅的雙打選手，「雙麟配」曾在2018世錦賽奪銅，晉升世界排名前第4。

影片指出，陳宏麟就讀社子國小時被選入校內羽球隊，同屆6個同學一起踏上羽球之路，中途有人下車，有新的夥伴加入，陳宏麟升上成淵高中國中部、基隆高中羽球隊，由單打轉為雙打，在這條路上持續揮拍。

2005年陳宏麟正式加入土地銀行羽球團，並以男雙、混雙項目進軍國際，曾與程文欣搭檔拿下2010年廣州亞運羽球混雙銅牌，「雙麟配」2018年奪得世錦賽銅牌。

陳宏麟後來因受傷轉任教練，脫離訓練、比賽不斷循環的選手生活，陳宏麟的目光從對手擊發的每一顆球，變焦為各個選手的訓練模式與重點賽事的通盤規劃。不變的是他始終不曾離開球場。

轉任教練的陳宏麟不僅是最佳陪練員，更是情報搜集與分析對手的高手，對現今男雙組合1到30名的優缺點暸若指掌，這些資訊來自他豐富的國際賽事經驗，有助於為選手規劃相應的訓練模式。

陳宏麟在片中表示，教練跟選手最大差別，就是選手訓練完就可以休息，各自回去做自己的事情，教練訓練完之後還有一堆行政的事要做。

陳宏麟總是告是選手們，畢竟每一場比賽都是從零開始，運動員只要稍有停滯就可能被對手超越，他期許選手們贏球就開心一天就好，明天又是全新的開始，要做好充分的準備。

「麟洋配」獲巴黎奧運羽球男雙金牌，教練陳宏麟（圖）曾在文總「匠人魂」影片中表示，每一場比賽都是從零開始。文化總會提供（中央社）
「麟洋配」獲巴黎奧運羽球男雙金牌，教練陳宏麟（圖）曾在文總「匠人魂」影片中表示，每一場比賽都是從零開始。文化總會提供（中央社）

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