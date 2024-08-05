快訊

奧運桌球／林昀儒連拿5分逆轉勝 中華隊直落3橫掃埃及闖8強

奧運羽球／李洋場上1舉動圈粉不少人 眾人認同：難怪裁判姨母笑

聯合新聞網／ 綜合報導
李洋拿著金牌。圖／擷自李洋臉書
李洋拿著金牌。圖／擷自李洋臉書

台灣羽球男雙「麟洋配」王齊麟、李洋昨（4）日在巴黎奧運奪金，讓全國粉絲情緒為之沸騰，而兩人在場邊的一舉一動也吸引不少球迷的注意。有網友發現李洋很常把「Thank you so much」掛在嘴邊，相當有禮貌，讓留言一致大讚「被圈粉了」。

這名網友在《Threads》發文表示，他從嘴型觀察到李洋不管是在換球、領獎牌、領紀念海報時，都很有禮貌地跟對方說「Thank you so much」，讓他不禁大讚李洋是「禮貌之巔的男人」。

貼文也讓不少人很讚賞，「我也有發現，他很有禮貌、忠厚誠懇樣，難怪裁判都會姨母笑【姨母笑】網路流行用語，最初來自南韓，因為南韓一般把年長的女性稱爲「姨母」，也就是阿姨的意思，通常看到喜歡的人事物時，所露出來的一種寵溺、疼愛的微笑，也常用來形容看到喜愛的年輕偶像時露出的花痴笑容。」、「打球時帶殺氣，一轉換就是禮貌，超令人欣賞！」、「真的好讚，情緒穩定又有禮貌」、「而且還球或是換球都很有禮貌，還會鞠躬，真的非常棒欸」、「他真的好有禮貌，超級加分！直接被圈粉」。

還有網友分享自己的觀察，「他好像也有對來拖地的工作人員說，不愧是台灣的好孩子」、「而且他換球都是用雙手去接球」、「對，他換球的時候都會跟對方說謝謝，超讚」、「他幫粉絲簽名，簽完名用雙手把筆還給粉絲，真的是很有禮貌又溫柔的人」、「除此之外，李洋的毛巾跟球拍永遠都要擺得很整齊」。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 中華隊5日賽程／體操唐嘉鴻拚第二金 田徑楊俊瀚同組萊爾斯競速
▪ 羽球／承認是「大賽的孩子」 李洋稱全勝封王好扯
▪ 羽球／東奧後曾陷低潮...麟洋配再摘金坦言「沒想過奪牌」
▪ 奧運射擊／史上首面獎牌！ 李孟遠奧運摘銅 國中青澀樣曝光
▪ 8強對決美國迎戰巴西 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 麟洋配喜贏金牌 看羽球中華隊新表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

2024巴黎奧運 巴黎奧運中華隊 巴黎奧運羽球 李洋 麟洋配

延伸閱讀

影／「麟洋配」奪金 王齊麟父：最好的父親節禮物

奧運羽球／啦啦隊筠熹恭喜金牌到手 王齊麟留言：感謝十元教練

奧運羽球／李洋盼成「推廣羽球的人」 教長：擬透過百億青年圓夢計畫協助

「麟洋配」奧運奪金當下 賴清德：我高興到跳起來！

相關新聞

奧運羽球／李洋場上1舉動圈粉不少人 眾人認同：難怪裁判姨母笑

台灣羽球男雙「麟洋配」王齊麟、李洋昨（4）日在巴黎奧運奪金，讓全國粉絲情緒為之沸騰，而兩人在場邊的一舉一動也吸引不少球迷的注意。有網友發現李洋很常把「Thank you so much」掛在嘴邊，相當有禮貌，讓留言一致大讚「被圈粉了」。

奧運羽球／兩屆金牌獎金獨立計算 麟洋配可月領25萬

我國羽球黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋，東京奧運拍下我國第一面奧運羽球金牌，巴黎奧運再以7連勝之姿完成連霸，締造史無前例...

奧運羽球／啦啦隊筠熹恭喜金牌到手 王齊麟留言：感謝十元教練

我國羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟在巴黎奧運決賽，以2：1擊敗中國大陸組合梁偉鏗／王昶，成功衛冕金牌。啦啦隊筠熹為此嗆酸民，引來王齊麟「海巡」。 日前有人將王齊麟維基百科教練欄位，改成他的女朋友

奧運羽球／經紀人證實王齊麟新搭檔 羅嘉翎男友邱相榤首戰日本賽

我國羽球黃金男雙「麟洋配」連2屆奧運奪下金牌，不過李洋今年9月台北公開賽結束後就要退休，如今王齊麟新搭檔出爐，將與跆拳道「國民女神」羅嘉翎男友邱相榤組成全新組合。 現年21歲的邱相榤身高190公

奧運羽球／女友獨家珍藏！王齊麟持金牌躺地自拍 賽後海巡一圖回應結婚話題

台灣羽球好手李洋、王齊麟組成的「麟洋配」，昨晚在男雙決賽中以2：1擊敗中國隊梁偉鏗、王昶組合，成功衛冕，也為中華隊拿下本屆奧運的第一面金牌。

奧運羽球／戴資穎和李洋退休後誰接班？網感嘆：無法想像2028年

羽球黃金男雙李洋／王齊麟昨天在巴黎奧運金牌戰，與中國組合梁偉鏗／王昶力拼3局以2：1勝出，成功衛冕金牌創下歷史。這是李洋奧運最後一舞，他預計9月台北公開賽後退休，有網友發文表示，「無法想像2028台灣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。