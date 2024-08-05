奧運羽球／李洋場上1舉動圈粉不少人 眾人認同：難怪裁判姨母笑

台灣羽球男雙「麟洋配」王齊麟、李洋昨（4）日在巴黎奧運奪金，讓全國粉絲情緒為之沸騰，而兩人在場邊的一舉一動也吸引不少球迷的注意。有網友發現李洋很常把「Thank you so much」掛在嘴邊，相當有禮貌，讓留言一致大讚「被圈粉了」。

這名網友在《Threads》發文表示，他從嘴型觀察到李洋不管是在換球、領獎牌、領紀念海報時，都很有禮貌地跟對方說「Thank you so much」，讓他不禁大讚李洋是「禮貌之巔的男人」。

貼文也讓不少人很讚賞，「我也有發現，他很有禮貌、忠厚誠懇樣，難怪裁判都會 姨母笑【姨母笑】網路流行用語，最初來自南韓，因為南韓一般把年長的女性稱爲「姨母」，也就是阿姨的意思，通常看到喜歡的人事物時，所露出來的一種寵溺、疼愛的微笑，也常用來形容看到喜愛的年輕偶像時露出的花痴笑容。 」、「打球時帶殺氣，一轉換就是禮貌，超令人欣賞！」、「真的好讚，情緒穩定又有禮貌」、「而且還球或是換球都很有禮貌，還會鞠躬，真的非常棒欸」、「他真的好有禮貌，超級加分！直接被圈粉」。

還有網友分享自己的觀察，「他好像也有對來拖地的工作人員說，不愧是台灣的好孩子」、「而且他換球都是用雙手去接球」、「對，他換球的時候都會跟對方說謝謝，超讚」、「他幫粉絲簽名，簽完名用雙手把筆還給粉絲，真的是很有禮貌又溫柔的人」、「除此之外，李洋的毛巾跟球拍永遠都要擺得很整齊」。