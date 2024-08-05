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奧運羽球／兩屆金牌獎金獨立計算 麟洋配可月領25萬
我國羽球黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋，東京奧運拍下我國第一面奧運羽球金牌，巴黎奧運再以7連勝之姿完成連霸，締造史無前例紀錄，將可再領最高額獎金，且是和東奧分別領取。
體育署表示，依據「國光體育獎章及獎助學金頒發辦法」規定，獲得奧運正式競賽項目前8名選手，可獲得國光體育獎章及獎助學金，且各屆名次對應之國光獎章及獎助學金「獨立計算」。
奧運金牌、銀牌和銅牌各可獲得2000萬、700萬和500萬元，若以月領，金牌12.5萬、銀牌3.8萬、銅牌2.4萬。「麟洋配」東奧已選月領，巴黎奧運獎金可重新選擇，若選同樣方式，每月可領25萬元。
「麟洋配」成我國第一組完成奧運連霸的金牌搭檔，放眼奧運史也是唯一羽球男雙衛冕成功的組合。
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