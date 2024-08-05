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奧運羽球／啦啦隊筠熹恭喜金牌到手 王齊麟留言：感謝十元教練

聯合新聞網／ 綜合報導
王齊麟女友十元(陳詩媛)。 截圖自十元IG
王齊麟女友十元(陳詩媛)。 截圖自十元IG

我國羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟在巴黎奧運決賽，以2：1擊敗中國大陸組合梁偉鏗／王昶，成功衛冕金牌。啦啦隊筠熹為此嗆酸民，引來王齊麟「海巡」。

日前有人將王齊麟維基百科教練欄位，改成他的女朋友啦啦隊十元（陳詩媛）。筠熹今天凌晨在Threads發文嗆酸民，「不要什麼都酸你以為金牌很好拿，啦啦隊很輕鬆是不是，有本事自己來啊！別在鍵盤上顯示你酸言酸語的羨慕，恭喜金牌到手，感謝十元教練（誤）。」

王齊麟經常出沒在社群網站，有網友笑稱他應該專心備戰，別整天在網路上「海巡」。王齊麟奪冠後重啟海巡模式，這則貼文也吸引他回應：「感謝十元教練。」對此網友紛紛表示，「哇有奧運金牌2連霸的男友認證」、「今天開始巡24小時都不會有人唸你」、「可以幫我問一下李洋什麼時候要上來這邊玩嗎？」

由 @isabellathatgirll 發佈
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