奧運羽球／麟洋配奧運摘金二連霸 蔣萬安為王齊麟加碼獎金300萬
台北市長蔣萬安今天宣布，奪下巴黎奧運羽球男雙金牌的王齊麟，北市要加碼，在既有的新台幣273萬獎金基礎上，再加碼300萬的奧運金牌連霸專項獎金。
台灣羽球男雙組合李洋與王齊麟在巴黎奧運羽球男雙摘金，蔣萬安表示他昨晚也在家緊張觀戰，看到金牌入袋非常感動。
蔣萬安說，王齊麟是來自北市的選手，在獎金方面北市要加碼，要在既有的273萬獎金的基礎上，再加碼300萬的奧運金牌連霸專項獎金；另外，幕後辛苦的教練也會有加碼的獎勵。
蔣萬安並表示，要在北市打造世界級的國際羽球館，目前評估最適合的場地是北士科西基地的學校用地，希望邀請「麟洋配」一起來規劃和推廣。
「麟洋配」創下中華隊史無前例金牌二連霸，北市府各局處為慶祝推出各種優惠，包含青年局8月6日到9月5日，直排輪場地半價、攀岩場優惠價；青年局場館使用費也半價；動物園，8月5日到8月12日2人同行1人免費；8月5日到8月12日和「羚羊」拍照，可以到遊客中心換禮物，限量1100份發完為止等。
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