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奧運羽球／路透：麟洋配贏中國奪金 台灣狂歡更顯兩岸分歧

中央社／ 台北/巴黎5日綜合外電報導
麟洋配贏中國奪金，台灣粉絲狂歡。 路透
麟洋配贏中國奪金，台灣粉絲狂歡。 路透

台灣羽球男雙組合李洋、王齊麟擊敗中國對手，拿下台灣在2024年巴黎奧林匹克運動會的第一面金牌，台灣各地一片狂喜，反映出兩岸更深的地緣政治分歧。

路透社報導，李洋、王齊麟在台灣球迷面前擊敗中國組合王昶、梁偉鏗，成功衛冕奧運冠軍，但有些台灣觀眾的加油布條被沒收，臉上彩繪被迫抹掉，

28歲的台灣工程師薛小姐說，「我想替他們加油」，但賽場警衛用翻譯軟體檢視她布條上所寫的字義後，沒收了布條。

她的布條採用中華民國國旗顏色，以紅色為底，用藍白色寫上「台灣最棒」（Taiwan you're the best，意譯）。

國際奧會（IOC）禁止含有政治訊息或支持非奧運參賽國的旗幟或標誌。台灣參加奧運的名義是中華台北。

來自台灣的一家4口告訴路透社，他們將台灣旗幟彩繪在臉上，但在進場前被要求洗掉。

比賽時，「麟洋配」每次得分，都有場內觀眾為「台灣」歡呼，至少有一名球迷設法偷帶台灣旗幟並在觀眾席上揮舞。

賽後，支持者慶祝麟洋配奪金，高呼「台灣、台灣」和「台灣第一名」（Taiwan number 1）。

台灣自由藝術工作者彭程洋得知麟洋配將對戰中國後，在最後一刻買票從德國前往巴黎觀賽。

他說他很「感動」，「來到這裡是一種政治行動，昭示我們是一個國家、支持自己人。我們不需要國旗，重要的是人」。

住在紐約的台灣教育工作者張小姐也到現場觀賽，她說，她為台灣選手感到驕傲，但也為銀牌得主喝采。她說：「這不是政治象徵，我很興奮，因為這是我們的第一面金牌，但中國也值得那面銀牌，這就是奧運美好之處。」

住在巴黎的35歲中國球迷張小姐說，雖然她支持的組合拿到銀牌，她對結果還是很滿意，因為「中國、中華台北對我來說都一樣」。

27歲辦公室職員賴小姐與男友在台北車站觀看直播比賽，她說：「基於政治情勢，我們很想打敗中國。」

她還說：「這是一個證明台灣實力和主張我們國際地位的機會…中國到處打壓我們，我們甚至不能在奧運使用自己的名稱，被稱作中華台北。所以我們的選手幫我們獲得了認可。」

同樣在台北車站觀賽的36歲台北居民蔡先生說：「在重要賽事升上我們的旗幟是一種榮耀…希望有一天能在國際賽事上勇敢舉起我們的旗幟，不會被搶走。」

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