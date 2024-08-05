奧運羽球／麟洋配奧運摘金戴資穎喊太強 王齊麟：覺得在做夢

台灣羽球男雙組合李洋與王齊麟在巴黎奧運羽球男雙摘金，王齊麟在臉書上發文表示，到現在還覺得是在做夢，不敢相信真的做到了，而羽球天后戴資穎也在IG寫下「男雙太強啦。」

李洋與王齊麟昨天巴黎奧運羽球男雙金牌戰，歷經3局激戰，以局數2比1拍下中國組合梁偉鏗與王昶，本屆奧運以7連勝登頂，加上上屆東京奧運，跨季締造12連勝，不僅為台灣奪得這次奧運的首金，還成為史上首對在奧運完成連霸的羽球男雙組合。

「麟洋配」從不被看好，到完成男雙連霸的創舉，王齊麟於巴黎當地時間凌晨5時多在臉書上訴說心情。他表示，到現在還覺得是在做夢，「不敢相信我們真的做到了，兩屆不可思議的奧運之旅，太多的感謝不知從何說起，先謝謝大家。」

李洋與王齊麟摘下金牌後，不少球迷感動地在社群平台發文，而今年帶傷出征奧運的台灣羽球天后戴資穎，在女單分組賽最後一戰不敵好友、泰國選手依瑟儂（Ratchanok Intanon），無緣8強，她也在IG發文直喊：「男雙太強啦！！好讚！！」

其實李洋、戴資穎這次奧運都是最後一舞，李洋賽後在社群平台分享戴著剛到手的金牌與奧運五環標誌的合照並寫下，「最後一舞，這是送給你們的」，而戴資穎也在文章下方回應，「太強了。」

看到戴資穎留言，李洋還特別分享戴資穎暖心舉動，「我們4強出發前，還特地幫我們加油，東奧的時候還借我棉被，妳真暖。」