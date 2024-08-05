奧運羽球／輸不起？敗給麟洋配不怪選手 陸網不滿：金牌被裁判偷走
我國羽球黃金男雙「麟洋配」李洋／王齊麟昨天巴黎奧運男雙金牌戰，以2：1戰勝中國頭號種子梁偉鏗／王昶。賽後大部分中國網友沒有責怪選手，而是將矛頭指向裁判。
麟洋配奪金引發熱議，許多中國網友認為這場比賽缺乏公正性，「羽毛球裁判」一度衝上微博熱搜。球迷不滿的點包含王昶被抓3次發球過高，另外第3局一顆球被判界外，多數人認為判決明顯有誤卻不改判。
不少中國網友對選手們留下正面評論，將矛頭指向裁判，「金牌被裁判偷走了」、「裁判根本是眼瞎了」、「裁判誤判了」。不過也有人認為，「沒什麼好黑的，輸了就是輸了」、「不要老是怪這怪那」、「對面確實打得好啊」。
陸媒《網易體育》則分析，本場比賽中國輸在2個點，第1是失誤多，全場比賽出現太多無謂失誤。第2是氣勢不在中國組合，而且裁判還在幫麟洋配，這是最黑的操作。
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