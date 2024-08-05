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奧運羽球／面帶笑容不敵麟洋配 中國王昶解釋原因、發文吐心聲

聯合新聞網／ 綜合報導
中國羽球男雙組合王昶(左)、梁偉鏗(右)。 新華社
中國羽球男雙組合王昶(左)、梁偉鏗(右)。 新華社

我國羽球黃金男雙「麟洋配李洋王齊麟昨天巴黎奧運男雙金牌戰，與中國頭號種子梁偉鏗／王昶大戰3局，以2：1勝出成功奪金，王昶和梁偉鏗賽後也發文吐心聲。

儘管戰況相當激烈，但王昶幾乎整場都面帶笑容，看起來完全不緊張，陸媒也詢問：「今天場上一直在笑，笑什麼呢？」王昶回應，「笑也有微笑苦笑嘲笑。讓自己保持良好心態，哭也不行，只能笑。」

梁偉鏗／王昶是本屆頭號種子，最終卻未能奪金，王昶賽後發文表示，「首次出征奧運，收穫一枚銀牌，和自己的期望還有一步之遙，這一步將是努力的動力。感謝教練陳祈遒 ，給我們很多操心和耐心，嗓子都喊啞了，感謝中國羽毛球隊，給我們溫暖、激勵和保護，相信我們巔峰在前。」

中國羽球選手王昶。 中新社
中國羽球選手王昶。 中新社

梁偉鏗也發文寫道，「第一次奧運會之旅和同伴王昶一起站上領獎台。雖沒能拿到冠軍，但一路上積攢的經驗和經歷還是很寶貴的。希望我們的鬆弛感，也能激勵更多青少年，在壓力之下輕鬆應對。相信下一個4年，梁王組合會變得更好。」

大部分中國網友都對兩人留下正面評論，並期待這對年輕男雙組合能衝擊2028年洛杉磯奧運。

中國羽球男雙組合王昶(左)、梁偉鏗(右)目前排名世界第一。 新華社
中國羽球男雙組合王昶(左)、梁偉鏗(右)目前排名世界第一。 新華社

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