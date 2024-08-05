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奧運羽球／戴資穎和李洋退休後誰接班？網感嘆：無法想像2028年

聯合新聞網／ 綜合報導
中華羽球隊黃金男雙李洋（左）、王齊麟（右）完成奧運2連霸。特派記者季相儒／攝影
中華羽球隊黃金男雙李洋（左）、王齊麟（右）完成奧運2連霸。特派記者季相儒／攝影

羽球黃金男雙李洋王齊麟昨天在巴黎奧運金牌戰，與中國組合梁偉鏗／王昶力拼3局以2：1勝出，成功衛冕金牌創下歷史。這是李洋奧運最後一舞，他預計9月台北公開賽後退休，有網友發文表示，「無法想像2028台灣羽球」。

我國一姊戴資穎迎來奧運最後一舞，帶傷硬拚未能創造奇蹟，不敵泰國好友依瑟儂止步分組賽。現年34歲的周天成在16強戰勝世界第5的日本奈良岡功大，但8強遭印度選手拉克什亞．森（Lakshya Sen）逆轉，連3屆止步8強。

麟洋配則在不被看好情況下，以超狂7連勝成功摘金。不過有網友在Dcard以「無法想像2028台灣羽球」為題發文，提到本屆奧運結束後，真的是台灣羽球大時代結束，許多台灣好手將成為歷史，這次沒有參加奧運的選手下次也很艱辛。林俊易以一戰之差錯過了奧運門票，4年後不知道體能能否保持，王子維最佳狀態也已經過去，原Po感嘆「成為職業運動員有多麼困難，站上奧運殿堂更是談何容易。」

戴資穎羽球生涯將畫下句點。記者季相儒／攝影
戴資穎羽球生涯將畫下句點。記者季相儒／攝影

這則貼文引發許多網友共鳴，「真的不敢想像，台灣要出一個像小天和小戴這樣等級的選手真的很不容易」、「同意，就像跆拳道朱木炎、陳詩欣曾在2004年奪牌十分強大，目前似乎還沒看到後起之秀」、「過去10年可能真的是台灣羽球最好時代！」

不過也有網友樂觀表示，「馬來西亞李宗偉退了之後，李梓嘉也才突然崛起，之前默默無名，台灣也ok的」、「男雙還有輝軒組、男單林俊易、李家豪，4年時間看能不能有後起新秀補上」、「4年可以改變超級多事情，也有足夠時間去訓練有天賦的人」。

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