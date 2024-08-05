奧運羽球／進場幫麟洋加油…旁邊坐「王齊麟二伯」！喊到燒聲返英教書

台灣羽球好手李洋、王齊麟組成的「麟洋配」，昨（4日）晚在巴黎奧運羽球男雙決賽中以2：1擊敗中國隊，為中華隊拿下本屆奧運的第一面金牌。不少在現場觀戰的台灣人也熱血沸騰，其中有民眾更巧遇王齊麟的二伯，還直接集結附近的台灣人來張自拍照，畫面相當溫馨可愛。

不少台灣的熱血觀眾飛到巴黎，為中華隊好手加油，有網友在threads分享，昨日拿著奧會會旗到觀眾席上，就遇到旁邊一名熱情的長輩搭話，稱自己也是台灣人，而且還是王齊麟的二伯，讓該名網友又驚又喜，「如果大家看轉播時有聽到喊：『水啦！』那就是齊麟二伯喊的，二伯之力！」、「二伯還一直叫我也幫忙喊，還稱讚我嗓門有夠大，可愛死」。

據了解，王齊麟的二伯王偉勇，目前70歲，是成大前文學院院長，目前任職於英國威爾斯大學蘭彼得校區，因為李洋的爸爸人已經在法國觀戰，所以王齊麟的爸爸特別請他到現場為姪子加油。二伯也打趣說道，看完比賽後隔天還得回英國工作，但他在場館裡面為熱情應援，甚至喊到喉嚨「燒聲」，可能要用手語上課了。

另一方面，賴清德總統也致電祝賀「麟洋配」，讚賞兩人為國爭光，更強調自己和其他台灣民眾一樣，全程緊盯戰況。他還俏皮地告訴幕僚應該全國放假一天，不過當然只是玩笑。