快訊

不輸李洋了！蔣萬安宣布王齊麟專項獎金加碼至573萬 北市要建世界級羽球館

當性別的分類失靈？奧運該如何重建公平賽制

台股殺斷頭！券商下單APP當機 預估量一度破兆

奧運羽球／進場幫麟洋加油…旁邊坐「王齊麟二伯」！喊到燒聲返英教書

聯合新聞網／ 綜合報導
「麟洋配」王齊麟（右）／李洋（左）跨屆12連勝，成為奧運羽球史上首對完成衛冕的男雙組合。 記者季相儒／攝影
「麟洋配」王齊麟（右）／李洋（左）跨屆12連勝，成為奧運羽球史上首對完成衛冕的男雙組合。 記者季相儒／攝影

台灣羽球好手李洋、王齊麟組成的「麟洋配」，昨（4日）晚在巴黎奧運羽球男雙決賽中以2：1擊敗中國隊，為中華隊拿下本屆奧運的第一面金牌。不少在現場觀戰的台灣人也熱血沸騰，其中有民眾更巧遇王齊麟的二伯，還直接集結附近的台灣人來張自拍照，畫面相當溫馨可愛。

不少台灣的熱血觀眾飛到巴黎，為中華隊好手加油，有網友在threads分享，昨日拿著奧會會旗到觀眾席上，就遇到旁邊一名熱情的長輩搭話，稱自己也是台灣人，而且還是王齊麟的二伯，讓該名網友又驚又喜，「如果大家看轉播時有聽到喊：『水啦！』那就是齊麟二伯喊的，二伯之力！」、「二伯還一直叫我也幫忙喊，還稱讚我嗓門有夠大，可愛死」。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

據了解，王齊麟的二伯王偉勇，目前70歲，是成大前文學院院長，目前任職於英國威爾斯大學蘭彼得校區，因為李洋的爸爸人已經在法國觀戰，所以王齊麟的爸爸特別請他到現場為姪子加油。二伯也打趣說道，看完比賽後隔天還得回英國工作，但他在場館裡面為熱情應援，甚至喊到喉嚨「燒聲」，可能要用手語上課了。

另一方面，賴清德總統也致電祝賀「麟洋配」，讚賞兩人為國爭光，更強調自己和其他台灣民眾一樣，全程緊盯戰況。他還俏皮地告訴幕僚應該全國放假一天，不過當然只是玩笑。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 中華隊5日賽程／體操唐嘉鴻拚第二金 田徑楊俊瀚同組萊爾斯競速
▪ 羽球／承認是「大賽的孩子」 李洋稱全勝封王好扯
▪ 羽球／東奧後曾陷低潮...麟洋配再摘金坦言「沒想過奪牌」
▪ 奧運射擊／史上首面獎牌！ 李孟遠奧運摘銅 國中青澀樣曝光
▪ 8強對決美國迎戰巴西 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 麟洋配喜贏金牌 看羽球中華隊新表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

2024巴黎奧運 巴黎奧運中華隊 巴黎奧運羽球 王齊麟 麟洋配

延伸閱讀

奧運羽球／曾因重大決定被罵「背骨仔」李洋理性面對成就最強男雙

奧運羽球／唱錯了？麟洋奪金現場忙搜歌詞 我奧會會歌並非「國旗歌」

中華隊5日賽程／體操唐嘉鴻拚我國第二金 田徑楊俊瀚同組萊爾斯競速

奧運羽球／麟洋配連2屆摘金寫歷史 戴資穎：男雙太強啦

相關新聞

奧運羽球／女友獨家珍藏！王齊麟持金牌躺地自拍 賽後海巡一圖回應結婚話題

台灣羽球好手李洋、王齊麟組成的「麟洋配」，昨晚在男雙決賽中以2：1擊敗中國隊梁偉鏗、王昶組合，成功衛冕，也為中華隊拿下本屆奧運的第一面金牌。

奧運羽球／麟洋配摘金！賴清德致電「為國爭光」 笑稱：全國應放假一天

台灣羽球好手李洋、王齊麟組成的「麟洋配」，昨（4日）晚在巴黎奧運羽球男雙決賽中以2：1擊敗中國隊，為中華隊拿下本屆奧運的第一面金牌。對此，媒體報導，賴清德總統已致電祝賀兩名羽球好手，讚賞他們為國爭光，還開玩笑說「應該要全國放假一天」。

奧運羽球／進場幫麟洋加油…旁邊坐「王齊麟二伯」！喊到燒聲返英教書

台灣羽球好手李洋、王齊麟組成的「麟洋配」，昨（4日）晚在巴黎奧運羽球男雙決賽中以2：1擊敗中國隊，為中華隊拿下本屆奧運的第一面金牌。不少在現場觀戰的台灣人也熱血沸騰，其中有民眾更巧遇王齊麟的二伯，還直接集結附近的台灣人來張自拍照，畫面相當溫馨可愛。

奧運羽球／戴資穎和李洋退休後誰接班？網感嘆：無法想像2028年

羽球黃金男雙李洋／王齊麟昨天在巴黎奧運金牌戰，與中國組合梁偉鏗／王昶力拼3局以2：1勝出，成功衛冕金牌創下歷史。這是李洋奧運最後一舞，他預計9月台北公開賽後退休，有網友發文表示，「無法想像2028台灣

奧運羽球／麟洋配連2屆摘金寫歷史 戴資穎：男雙太強啦

羽球黃金男雙李洋／王齊麟昨天在巴黎奧運男雙金牌戰力拼3局，打敗中國世界第一組合梁偉鏗／王昶成功摘金，成為奧運史上首對完成連霸的男雙組合，我國羽球一姊戴資穎賽後也發文直呼麟洋配太強了！ 巴黎奧運是

奧運羽球／曾因重大決定被罵「背骨仔」李洋理性面對成就最強男雙

黃金男雙「麟洋配」李洋、王齊麟連2屆奧運奪金，成為奧運羽球史上首對完成衛冕的男雙組合。李洋去年做出一項重大決定，被不理性網友痛罵是「背骨仔」，他用理性態度面對，如今也得到正面結果。 李洋與王齊麟

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。