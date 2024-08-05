奧運羽球／麟洋配摘金！賴清德致電「為國爭光」 笑稱：全國應放假一天

台灣羽球好手李洋、王齊麟組成的「麟洋配」，昨（4日）晚在巴黎奧運羽球男雙決賽中以2：1擊敗中國隊，為中華隊拿下本屆奧運的第一面金牌。對此，媒體報導，賴清德總統已致電祝賀兩名羽球好手，讚賞他們為國爭光，還開玩笑說「應該要全國放假一天」。

麟洋配昨晚對上中國，在第三局以21:19苦戰勝，成功衛冕金牌，根據《中央社》報導，賴清德約莫在今日凌晨1點多，就致電王齊麟，恭賀兩人為國爭光，更強調自己和其他台灣民眾一樣，全程緊盯戰況。賴清德也說，王爸爸去爬七星山果然帶來好運氣。

對此，王齊麟謝謝總統祝賀，表示拿到好成績，自己也很開心，他也笑稱，爸爸這次不只爬七星山，還喝金牌啤酒。

台灣羽球黃金男雙「麟洋配」王齊麟（左）、李洋（右）成功在2024巴黎奧運寫歷史，賽後兩人感動相擁。圖中央社提供

另外，賴清德也對李洋說道，「李洋你太棒了，你好冷靜」，稱讚兩人不只技巧純熟，重點是默契搭配得天衣無縫。李洋對此也開心回答，「對，我們兩個就一動一靜」。

昨晚的好結果振奮不少人台灣人，《三立》指出，賴清德還俏皮地告訴幕僚應該全國放假一天，不過當然只是玩笑。

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