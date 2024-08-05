奧運羽球／唱錯了？麟洋奪金現場忙搜歌詞 我奧會會歌並非「國旗歌」

東京奧運因疫情影響不開放觀眾進場，頒獎典禮上只能自己獨唱國旗歌是我國羽球男雙組合「麟洋配」王齊麟／李洋當年拿下金牌後的遺憾，但在昨天巴黎奧運拿下第二面金牌後，終於能和台灣球迷一同「陪唱」，讓兩人賽後相當感動。

不過賽後播放的國旗歌也讓不少網友在網路上直呼忘光光。一名網友在社群平台Threads上發文分享當時國旗歌一播放，現場的台灣人急忙搜尋這歌詞，大家都只記得「青天白日滿地紅」場面相當有趣。

文章一出也吸引不少網友紛紛留言「太可愛，還以為中間弱掉是被誰阻止不能唱，居然是忘詞」、「我才不信有人可以記得全部歌詞」、「是真的有點難」、「其實以前唱國旗歌中間那段也都是會混過去」

不過現場播放的中華奧會會歌其實歌詞並非國旗歌原本的歌詞。據運動視界過去的文章指出，我國在國際奧會註冊的會歌，雖然是國旗歌的樂章，然而歌詞是不同內容。

1981年3月23日國際奧會與中華奧會簽訂協議書時並沒有討論會歌規範；在1984年我國即將參加奧運會，考慮到兩岸都將出席，於是依據協議書精神致電中華奧會將會歌及歌詞送往國際奧運會審查。後由中華奧會副主席兼祕書長張彼德以奧林匹克精神填詞，送交國際奧會審查通過。

《中華台北奧會會歌》與《國旗歌》歌詞對照如下：