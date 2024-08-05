奧運羽球／麟洋配連2屆摘金寫歷史 戴資穎：男雙太強啦

羽球黃金男雙李洋／王齊麟昨天在巴黎奧運男雙金牌戰力拼3局，打敗中國世界第一組合梁偉鏗／王昶成功摘金，成為奧運史上首對完成連霸的男雙組合，我國羽球一姊戴資穎賽後也發文直呼麟洋配太強了！

巴黎奧運是戴資穎生涯最後一舞，她帶傷上陣，在分組賽與泰國好友依瑟儂交手，遺憾止步分組賽，她淚灑球場畫面也讓全台球迷感到心疼。

台灣羽球天后戴資穎。圖中央社提供

李洋／王齊麟則在羽球男雙一路過關斬將，以7連勝佳績奪金。賽後戴資穎也在個人IG發限時動態祝賀麟洋配：「男雙太強啦！好讚！」