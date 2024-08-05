奧運羽球／曾因重大決定被罵「背骨仔」李洋理性面對成就最強男雙

黃金男雙「麟洋配」李洋、王齊麟連2屆奧運奪金，成為奧運羽球史上首對完成衛冕的男雙組合。李洋去年做出一項重大決定，被不理性網友痛罵是「背骨仔」，他用理性態度面對，如今也得到正面結果。

李洋與王齊麟在2018年9月合拍之前，2018年雅加達亞運李洋與前搭檔李哲輝摘下台灣第一面亞運羽球男雙獎牌；王齊麟則與陳宏麟贏得南京世錦賽男雙銅牌。不過陳宏麟因傷決定退出賽場，土地銀行邀請李洋與王齊麟搭檔，李洋思考超過2個月後下定決心，離開原球團，放棄世界排名和積分，加上李哲輝成全，麟洋配因此誕生。

麟洋配2021年奪下奧運男雙金牌，之後卻陷入2年低潮，只有在去年日本羽球公開賽封王，杭州亞運摘銅。李洋去年底決定退出土銀，沒想到受到部分網友攻擊，甚至稱他為「背骨仔」，對此他理性回應，「如果沒有在同公司待到65歲或退休就說我是背骨仔，這我萬萬不能同意。」

現年28歲的李洋6月受訪時提到，將在9月台北公開賽後高掛球鞋。巴黎奧運是兩人最後一次在奧運舞台搭檔，抽籤不幸來到死亡D組，不過他們在分組賽取得4連勝，8強直落2淘汰泰國組合，4強逆轉丹麥第2種子，今天則以2：1戰勝世界第1的中國組合梁偉鏗、王昶，為李洋奧運最後一舞畫下完美句點，寫下史無前例的奧運羽球男雙衛冕。