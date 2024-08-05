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奧運羽球／李洋賽後大合照「一句話」逗笑大馬選手 背後暗藏洋蔥惹哭網友
台灣羽球好手李洋、王齊麟組成的「麟洋配」，昨晚在巴黎奧運羽球男雙決賽中以2：1擊敗中國隊，成功衛冕，也為中華隊拿下本屆奧運的第一面金牌。
有網友發現，李洋與銀牌中國隊選手、銅牌馬來西亞選手，三隊好手一起自拍留念時，脫口而出「一句話」，逗笑了馬來西亞選手，卻讓網友們眼眶泛淚。李洋在與三隊選手自拍時，開玩笑地說「要拍好喔，我只剩這一場可以拍囉」，讓馬來西亞的謝定峰選手直接笑了出來。
李洋會這樣說，是因為他即將退役，這是他職業生涯的最後一場奧運，賽後他也跪在場中親吻球場，與自己奮鬥過的球場道別。
網友們也在影片下紛紛留言，「剩這張可以拍也有點感傷」、「他拍完第一張還要人家過來一點（應該是擋到後面中國選手）真的很注重這張照片哈哈哈」、「他們感情感覺很好欸，好棒喔」、「李洋是什麼貼心鬼啦，真的很喜歡比完賽選手們一起大合照的氛圍」、「超可愛又真實」。
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