奧運羽球／女友獨家珍藏！王齊麟持金牌躺地自拍 賽後海巡一圖回應結婚話題
台灣羽球好手李洋、王齊麟組成的「麟洋配」，昨晚在巴黎奧運羽球男雙決賽中以2：1擊敗中國隊梁偉鏗、王昶組合，成功衛冕，也為中華隊拿下本屆奧運的第一面金牌。賽後，王齊麟女友在IG限時動態放閃，PO出了王齊麟的「獨家照片」。
照片中王齊麟躺在賽場的地板上，手中拿著金光閃閃的獎牌，咧嘴露出燦爛笑容，可愛的畫面讓女友直呼「屁孩麟」。這張照片王齊麟本人並沒有PO，明顯是「女友限定」。
還有網友在threads上發文，問王齊麟何時能與女友結婚，想不到引來本尊回應，王齊麟在下方留言了一個「🎎」貼圖，引發無限遐想。
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