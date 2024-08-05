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奧運羽球／金牌戰中國派人盯梢 外國觀眾傻眼加入挺台

中央社／ 巴黎4日專電
巴黎奧運羽球男雙「麟洋配」4日摘金，法國台灣協會會長薛雅俶（左1）在現場帶氣氛和口號。她表示，外國球迷被保全的暴力行徑嚇傻，紛紛表示願意一起幫台灣加油，也接下各種台灣應援物。（薛雅俶提供） 中央社
巴黎奧運羽球男雙「麟洋配」4日摘金，法國台灣協會會長薛雅俶（左1）在現場帶氣氛和口號。她表示，外國球迷被保全的暴力行徑嚇傻，紛紛表示願意一起幫台灣加油，也接下各種台灣應援物。（薛雅俶提供） 中央社

巴黎奧運羽球男雙「麟洋配」今天摘金寫連霸歷史。台灣球迷動員，卻發生連空白紙板都被沒收的狀況。多位民眾拍到中國人士指揮保全的畫面，強硬行徑使周邊外國觀眾紛紛加入挺台行列。

台灣羽球男雙「麟洋配」李洋王齊麟今天在巴黎奧運男雙金牌戰以2比1擊敗中國組合衛冕摘金，也是奧運賽史上羽球男雙第1個連霸的組合。

這場對上中國選手王昶、梁偉鏗的比賽，儼然成了台灣與中國球迷互相較勁的戰場。

有鑑於日前遭遇應援物遭到搶奪、沒收的狀況，台灣觀眾成立幾個成員超過200人的交流群組，用以組織加油看板、應援口號等，在群組中自嘲全體絞盡腦汁、精銳盡出。

由於中華民國國旗遭禁，因此觀眾除中華奧會旗外，也攜帶「台灣」、「麟洋」，或珍奶、乖乖圖案等創意標語為選手加油。

然而比賽還沒開始，群組成員紛紛回報遭到過分管制的狀況。開賽後也有越來越多標語、畫像遭到強制沒收的畫面。

法國台灣協會會長薛雅俶向中央社還原現場狀況，她表示，因為自己還沒想好想寫什麼標語，所以攜帶空白紙板到場，卻竟然被3位安全人員圍住，詢問她之後要寫什麼，完全不講道理，態度專橫強制沒收。

她認為，中國的干涉已經超出「公平待遇」的範圍，非常雙標和無理取鬧。「明顯我們被針對，因為下方有中國球迷舉著超過大會規定尺寸的國旗，擋住後方視線」，她檢舉後，卻沒有任何反應。

薛雅俶說，一名不同於保全的大會工作人員態度稍微平和地解釋，「我們有收到奧會指令，說所有跟台灣有關、展現台灣的東西都不能出現」。

此外，不少觀眾都看到也拍到一名中國籍女子，拿著手機、站在保全人員身邊指指點點，盯全場台灣的海報，到處沒收，完全不給任何解釋。

4日羽球男雙決賽時，不少人拍到這位中國女士拿著手機，在保全身邊指點沒收對象。中國異議人士表示，對台灣的比賽，中國一般都會派人到現場盯旗幟，再舉報給奧會。（Sophia提供） 中央社
4日羽球男雙決賽時，不少人拍到這位中國女士拿著手機，在保全身邊指點沒收對象。中國異議人士表示，對台灣的比賽，中國一般都會派人到現場盯旗幟，再舉報給奧會。（Sophia提供） 中央社

另一位球迷則在賽後拍到該女士向工作人員與志工道謝，並一一發送徽章。

對此，一位不願透露姓名的中國維權人士向記者指出，「只有台灣的比賽，中國政府一般都會派人到現場盯旗幟，然後舉報給奧會，收繳一般是奧會行為」。

面對工作人員的高壓行徑，薛雅俶說，「周邊觀眾嚇傻眼，最後旁邊的外國人看不下去，表示願意一起幫忙搖旗，身邊的馬來西亞與法國觀眾也開始為台灣加油」。不少台灣人也在群組中分享，一旁外國觀眾都紛紛接下台灣應援物，開始為台灣發聲。

她坦言，許多台灣人都發現有人在拍攝他們，「中國球迷人數優勢，其實我們要抵抗很多壓力，周邊都是中國人，我們的臉很可能被記錄下來了，但我們仍很開心能見證這一刻」。

「今天不敢說讓台灣更團結，但每次這樣的事件，都會讓台灣人更意識到困境，讓我們在人生不同階段出現覺醒的時刻，意識到我是台灣人，要捍衛自己的國家」，薛雅俶哽咽說道。

駐法代表處今天也邀請僑胞與支持台灣的國際友人前往代表處觀看比賽，一同為選手搖旗吶喊。

駐法代表吳志中向中央社表示，球迷的待遇非常不公，也只有對手是中國時才會被這樣對待。「面對中國隊時，國際奧委會就會用非常嚴格的方式對待台灣，滿場都是五星旗，我們連『加油』字板都被收走」。

駐法代表處對口單位是法國政府，吳志中透露，他們希望讓賽事更公平，也認為國際奧委會處理方式太過。中華奧會一直很努力和國際奧會溝通，但據法方表示，國際奧會基本態度就是不加理會，因為這只是單一會員國的要求。

他認為，事件讓國際看到台灣處境，同時也團結國人。在這樣艱困的環境下，台灣英雄仍贏得世界冠軍，令人感動，代表了台灣人的精神與韌性。「這場比賽從選手到球迷都展現了台灣的力量。面對國際奧會對待我們的方式，這份勝利果實更加甜美」。

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