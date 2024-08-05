奧運羽球／李洋摘金準備出國玩 笑稱：第1次不是因為比賽

台灣羽球男雙好手李洋、王齊麟在巴黎奧運豪奪7連勝風光摘金，完成2連霸。奧運最後一舞的李洋笑說：「我回台灣後就要去日本玩，這是我第1次出國不是因為比賽。」

台灣羽球男雙組合李洋、王齊麟在巴黎奧運男雙金牌戰，以21比17、18比21、21比19擊敗世界排名第1的中國組合王昶、梁偉鏗，順利衛冕摘金。

事實上現年28歲的李洋，羽球之路並不順遂，原本打手球的他後來才轉戰羽球，不過成績一直不出色，到高三都還沒能升上甲組，加上又考上台北商專，因此一度打算放棄羽球專心唸書。

沒想到，上天給他開了另一次機會，在大一下學期時，他拿下全國羽球排名賽乙組冠軍，成功升上甲組，才讓他回到羽球的行列。

回顧這一切，李洋至今還是覺得很不可思議，當初連甲組都可能上不去的人，如今拿到2面奧運金牌，也因為這樣，讓他動了想扮演台灣羽球推廣大使的想法。

李洋在接受中央社訪問時說：「因為自己受過很多人的幫助，加上我又不是一個很有天分的人，所以我常在想，如果有人是很有天分卻沒有資源，我是不是可以幫助這些人，來造就更多台灣羽球新秀。」

雖然腦中還沒有藍圖，但李洋表示，希望自己的成就可以有點影響力，將來可能成立協會或基金會，才能把影響力擴得更大。

李洋也透露，今年只會再參加台北羽球公開賽，算是跟台灣球迷好好告別，「之後我就會回國體大任教，後續也不會再比賽，但因為保送年終總決賽的資格，所以到時候應該還是會去，不過打不打比賽就再看看吧。」

李洋的爸爸李峻淯，今天也特地到球場觀戰，賽後李洋還在觀眾席旁邊跳邊跟老爸握手。李峻淯笑說：「我本來買7月31日的機票，結果很多人都說，會不會到時候預賽根本沒晉級，但我對他們很有信心，直接連冠軍賽門票都買好了。」

巴黎奧運以金牌劃下完美句點，李洋鬆了口氣說：「我回台灣後就要去日本玩，這應該是我這輩子第一次出國不是因為比賽。」