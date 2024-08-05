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奧運羽球／摘金親吻球場好好道別 李洋下一步投入羽球推廣

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奧運羽球／「麟洋配」摘金 現場台灣球迷齊唱國旗歌

中央社／ 巴黎4日電
巴黎奧運羽球男子雙打，本屆由中華隊「麟洋配」奪金、中國組合鍍銀、馬來西亞摘銅，賽後中華奧會會旗位列中央高處冉冉升起。中央社
巴黎奧運羽球男子雙打，本屆由中華隊「麟洋配」奪金、中國組合鍍銀、馬來西亞摘銅，賽後中華奧會會旗位列中央高處冉冉升起。中央社

台灣羽球男雙「麟洋配李洋王齊麟今天在巴黎奧運男雙金牌戰以2比1擊敗中國組合衛冕摘金，賽後頒獎播放國旗歌，全場台灣球迷跟著一起高唱，兩人說：「那種感覺真的無法形容。」

李洋、王齊麟在巴黎奧運羽球男雙金牌戰首局先以21比17拿下，第2局比賽後段有些著急、導致失誤過多，以18比21落敗，第3局兩人調整節奏，終於以21比19拿下勝利。

賽後頒獎又再度升上代表台灣的中華奧會會旗，以及演奏國旗歌，李洋和王齊麟都說：「上屆東京奧運沒有觀眾，只有我們2個自己唱，這次全場都跟著高歌，那種感覺真的無法形容。」

王齊麟透露，一進場看到滿場球迷真的很震驚，比賽還沒開打，2邊球迷就互相吶喊，「我還得提醒自己要保持專注，不要被加油聲影響了。」

李洋先搞笑說：「看到這個大場面，本來想搬椅子坐下來當吃瓜群眾。」後來他才正經表示，真的很開心，能在這個奧運賽場上獲得這麼多人支持和加油，這是完全沒想到過的事情。

李洋說，其實第2局有機會直接拿下來，但因為太想贏了所以打得有點急，「第3局我跟自己說，這樣不行，只好轉念想一下接下來要出國玩的事，才變得比較放鬆。」

王齊麟提到，第3局開打前，李洋嗆他：「是不是累了。」這才讓他再度繃緊神經，他也承認：「場邊球迷的加油聲真的很重要，幾乎就是我撐下去的動力。」

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