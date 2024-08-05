奧運羽球／金牌餅乾比賽中斷裂 王齊麟父：那時候有點緊張

台灣羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟在巴黎奧運摘金連霸寫下歷史，王齊麟的爸爸王偉建說，第3局落後時，經紀人拿給他的金牌餅乾有點斷裂，讓他那時候有點緊張。

台灣羽球男雙組合「麟洋配」李洋、王齊麟在巴黎奧運男雙金牌戰以21比17、18比21、21比19擊敗中國組合王昶、梁偉鏗、完成衛冕，也是奧運賽史上羽球男雙第1個連霸的組合。

比賽結束後王偉建接受媒體聯訪表示，這場比賽最讓他感動的是有這麼多人在支持「麟洋配」，但他還是那4個字「淡定篤定」，王齊麟做到了，讓兩個家庭跟台灣都與有榮焉。

王偉建說，金牌戰比賽過程中心情還是有點起伏，但這才像奧運的金牌戰，尤其當「麟洋配」落後時，經紀人吳宜倫給他的金牌餅乾卻從中間斷裂，讓他馬上把餅乾丟到衣服裡，他承認雖然「有點小迷信」，但那時的確有些緊張。

王偉建表示，其實這次奧運當「麟洋配」贏日本跟丹麥時，他就已經很篤定，因為看到「麟洋配」已經複製上屆的奧運冠軍實力，包含技術、積極度跟心態，尤其心態很重要，這在關鍵時刻能決定勝負。

對於王齊麟未來的期待，王偉建笑說他沒有期待，因為王齊麟給他製造很多麻煩，但王齊麟如果要繼續打，就要繼續專注的做這件事。

王偉建透露，王齊麟國一時成績還不錯，當時他問王齊麟是要打球還是唸書，王齊麟當時回答想試試看（打球），「我要他拿奧運金牌來給我看」，沒想到王齊麟真的做到了，那他就沒什麼話好說。