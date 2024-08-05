奧運羽球／打臉酸民！李洋奪金退休：最後一舞這是送給你們的

奧運羽球男雙李洋、王齊麟擊敗大陸組合奪金之後，除了接受訪問外，李洋率先在個人社群上PO文，「最後一舞，這是送給你們的。」確定羽球選手生涯 要走向終點，令不少網友大為不捨，這個發文引來不少粉絲及政治人物留言，其中總統賴清德就留言說，「謝謝李洋！謝謝麟洋配帶給全台灣的感動！你們展現的韌性，鼓舞了所有台灣人民！謝謝你們！(看留言就知道很多人都跟我一樣，激動到還沒入睡)。」

在金牌戰之前，李洋曾表示收到酸民不理性私訊，指兩人巡迴賽都前兩輪出局，台北公開賽落馬更「丟臉全世界」，「然後現在又要領2000萬了，你知道那是人民辛苦繳出去的錢嗎...」李洋雖高EQ回應，但也透露「不知道是不是很多人有跟他一樣的想法」，讓許多球迷心疼。

如今奪下金牌，李洋以最平和的口氣發文，卻留下滿滿的感動，完全打臉酸民的留言。