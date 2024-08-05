奧運羽球／「麟洋配」連霸 教練：原沒預期會奪牌

巴黎奧運羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟寫下歷史、成功蟬聯奧運羽球男雙金牌。教練陳宏麟承認，一開始沒有預期會奪牌，但對兩人的表現打100分。

台灣羽球男雙組合「麟洋配」李洋、王齊麟在巴黎奧運男雙金牌戰以21比17、18比21、21比19擊敗中國組合王昶、梁偉鏗、不僅順利摘金衛冕，也是奧運賽史上羽球男雙第1個連霸的組合。

「麟洋配」李洋、王齊麟的教練陳宏麟跨海跟台北車站大螢幕現場連線受訪，陳宏麟直言在奧運前，並沒有預期會奪獎牌，但對李洋、王齊麟的總評打100分，而且因李洋之後將退休到大學任教，因此出發前抱著必死決心，要在奧運會上有好的表現，最後也如願達成目標。

對於擊敗中國隊，陳宏麟說，不管對手是誰打贏都很開心，只要拿到金牌就好，至於未來是否會要打世界羽聯世界巡迴賽總決賽部分，將由球員去決定。

比賽現場呈現高張力，選手的壓力不言而喻，陳宏麟表示，其實選手還是要靠自己，做一些心理建設，比賽後段李洋、王齊麟也很敢去跟對手對抗。

談到巴黎奧運「麟洋配」被分在死亡之組，必須多打一場才能出線，陳宏麟說，分組預賽籤確定後，兩人心裡肯定受到影響，但後來就是全力想盡辦法從預賽出線。

陳宏麟表示，兩人先拿下3場比賽後，原先寄望日本組合可以打贏其他組，但未能如願，得靠自己決定誰才是分組的1、2名，因此對戰中國組合時比較緊繃，可說是最緊張的一場比賽，順利出線後，兩人就比較能適應高壓對抗。

談到奧運前的準備，陳宏麟則說，4月、5月安排兩人出戰湯姆斯盃還有兩場亞洲的賽事，尤其亞洲戰場是讓他們嘗試不同的打法以及準備心態，畢竟前1、2年狀態比較不好，這次讓他們不要有那麼大壓力去面對奧運，而是以攻擊者的角色去面對比較強的對手。

【中央社巴黎4日電】

上屆東京奧運「麟洋配」王齊麟、李洋頂著奪冠大熱門的光環，順利奪下隊史首面羽球男雙金牌；今年兩人光環不再，卻在巴黎奧運逆風高飛強勢拉出7連勝、成功摘金衛冕。

台灣羽球男雙組合「麟洋配」王齊麟、李洋今天在巴黎奧運男雙金牌戰以21比17、18比21、21比19擊敗世界排名第1的中國組合王昶、梁偉鏗，順利「連莊」金牌，事實上兩人因受傷、低潮與排名下滑，賽前沒有太多人看好他們本屆的花都之行。

3年前東京奧運遇上全球肆虐的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，當時李洋與王齊麟在奧運前的泰國超級賽3連戰全都奪冠，打出高昂氣勢，但疫情期間各國選手參賽情況不穩定，外界對他們瞭解不深。

當時正值顛峰的2人，轉戰東京奧運預賽首戰就意外落敗，但隨後一路連勝從分組賽出線，並勇闖決賽，最後在金牌戰以直落2輕取當時的中國組合劉雨辰、李俊慧，替台灣搶下史上首面奧運羽球金牌。

3年後的巴黎奧運，李洋與王齊麟才剛從受傷的低潮中恢復過來，世界排名也跌出前10大關，又因國際羽球總會（BWF）積分計算搞烏龍，導致史上首度出現有17支男雙組合參賽，加上兩人籤運不佳，被抽中5隊同組，更讓外界不看好他們晉級。

沒想到李洋與王齊麟逆風向前，首戰就擊敗世界第8的日本組合保木卓朗和小林優吾，打出信心的兩人，就這樣一路過關斬將殺進金牌戰，對手又是中國組合王昶、梁偉鏗，這次「麟洋配」再次震驚世界，成功完成奧運羽球男雙金牌連霸。

打完生涯最後一次奧運的李洋，接下來還可能會參加台北羽球公開賽以及部分國際賽事，也因為奧運金牌，讓他們可以直接保送直達BWF年終總決賽。

李洋在接受中央社記者訪問時表示，「說真的，這次奧運是怎麼辦到的，我到現在還搞不清楚，但我們每場比賽確實打得很堅持，誰表現比較差的時候，另一個人總會神救援，我想這是我們一路拿到金牌的關係。」

王齊麟說：「確實我們在這個奧運週期的表現，不如上屆東京奧運，所以今年大家都不看好，但也因為如此，我們打得更沒有壓力。」