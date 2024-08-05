奧運羽球／大陸組合不敵麟洋配 王昶坦言還有很多地方要加強

中華羽球隊黃金男雙李洋、王齊麟在巴黎奧運羽球賽男雙金牌戰，以21：17、18、21、21、19擊敗中國大陸組合梁偉鏗、王昶，完成國際羽壇史無前例的奧運男雙2連霸，王昶在國際奧會記者會上表示，這場比賽打得相當激烈，也是很難得的經驗。

大陸組合世界排名第1，「麟洋配」排名12，雙方纏鬥3局打了1小時16分，梁偉鏗、王昶不敵李洋、王齊麟，大批進場加油的台灣觀眾看得超興奮，中華奧會會歌也首次在奧運場館響起。

「整個過程你一分我一分，打了3局很激烈。」王昶表示，能夠打進決賽非常開心，這是很新奇的體驗，證明自己有實力挑戰金牌，最後獲得銀牌代表還有很多地方要加強。

王齊麟也說，對手帶給我們非常大的困難，贏得非常不容易，感謝球迷的支持，會繼續努力。