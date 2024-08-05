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奧運羽球／退大陸組合跨屆12連勝 麟洋配二連霸創紀錄

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奧運羽球／拍掉世界第一 「麟洋配」摘中華首金

聯合報／ 特派記者藍宗標劉肇育／巴黎報導
我國「麟洋配」王齊麟、李洋以跨屆十二連勝在巴黎奧運羽球男雙衛冕成功，圖為兩人贏球後激動慶祝。特派記者季相儒／巴黎攝影
我國「麟洋配」王齊麟、李洋以跨屆十二連勝在巴黎奧運羽球男雙衛冕成功，圖為兩人贏球後激動慶祝。特派記者季相儒／巴黎攝影

我國「麟洋配」王齊麟（圖右）、李洋以跨屆十二連勝在巴黎奧運羽球男雙衛冕成功，兩人高興地咬著金牌。特派記者季相儒／巴黎攝影
我國「麟洋配」王齊麟（圖右）、李洋以跨屆十二連勝在巴黎奧運羽球男雙衛冕成功，兩人高興地咬著金牌。特派記者季相儒／巴黎攝影
中華羽球隊黃金男雙「麟洋配李洋王齊麟，昨天在巴黎奧運羽球賽男雙金牌戰頂住龐大壓力，面對世界排名第一的中國大陸組合梁偉鏗、王昶，以廿一比十七、十八比廿一、廿一比十九獲勝，不但為我國奪下本屆賽事第一金、史上第八金，更成為奧運史上首對完成羽球男雙二連霸的組合。

奧運羽球主場館拉夏貝爾體育館座無虛席，兩隊都有大批支持者進場，從頭到尾高分貝力挺自己人，情緒十分激昂；中華奧會會旗在場內四處飄揚，「麟洋加油」、「中華隊加油」、「台灣加油」聲浪不斷，「麟洋配」未讓國人失望，本屆奧運七戰全勝封王，而且締造跨屆十二連勝紀錄，繼三年前東京奧運奪金後，以世界排名十二的身分再度奧運登頂。

金牌戰結束那一刻，李洋、王齊麟超興奮，激動握拳為自己喝采，躺在場中釋放壓力，現場台灣球迷開心不已，還有不少人感動落淚，共同分享「麟洋配」的榮耀，場內所有觀眾都站起來為向兩隊球員致敬。

中華代表團從二○○四年雅典奧運開始，連續六屆奧運進帳金牌。

這是奧運羽球賽史上第三次同一隊連續兩屆晉級金牌戰，之前南韓、大陸隊都有，但中華隊是唯一完成二連霸的組合；相較東京奧運受到疫情影響，「麟洋配」在完全沒有觀眾進場的情況下奪金，今年在爆滿球迷的歡呼中重返榮耀，兩人再一次證明自己實力是世界頂尖，李洋完美結束奧運生涯，將在今年台北公開賽後高掛球鞋。

中華代表團在本屆奧運已經確定五面獎牌，前三面依序是李孟遠射擊定向飛靶銅牌、吳詩儀拳擊女子六十公斤級銅牌、李洋／王齊麟羽球男雙金牌，另兩面是陳念琴拳擊女子六十六公斤級銅牌起跳、林郁婷拳擊女子五十七公斤級銅牌起跳，就等最後結果出爐。

林郁婷昨天在女子五十七公斤級八強賽，以五比○擊敗保加利亞選手卡曼諾娃，順利晉級四強，確定至少銅牌起跳，賽後一度激動落淚，強調走到這一步真的相當不容易，不過目標還未達成，還要再贏兩場比賽。

林郁婷去年在世錦賽奪下銅牌後，因為性別風波遭到剝奪獎牌，今年再度站上奧運舞台，卻又被國際拳擊總會質疑參賽資格，隨即遭到國際奧會與巴黎奧運籌備會打臉，力挺林郁婷出賽資格無爭議，也批評國際拳總刻意炒作。

林郁婷前一戰被大批外國媒體包圍，並未受訪就選擇離開，昨天挺進四強後停下腳步受訪，她說：「能走到這一步確實很不容易，外界也都看在眼裡，贏得這場比賽不代表可以鬆懈。」

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