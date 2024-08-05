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奧運羽球／退大陸組合跨屆12連勝 麟洋配二連霸創紀錄

奧運羽球／麟洋配巴黎奧運奪金 柯文哲：運動家精神是台灣之光

中央社／ 記者陳俊華台北5日電
民眾黨主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片
民眾黨主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片

巴黎奧運羽球男雙「麟洋配」擊敗中國組合奪金，民眾黨主席柯文哲昨天深夜在臉書發文說，恭喜王齊麟、李洋再次奪得奧運羽球男子雙打金牌，成為台灣體壇史上首次連續2屆奧運都贏得冠軍的傳奇組合，「你們的運動家精神，就已經是台灣之光！」

巴黎奧運羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟寫下歷史，4日金牌賽以21比17、18比21、21比19擊敗中國組合王昶、梁偉鏗，奪下台灣代表團本屆首金，完成羽球隊史首次男雙連霸紀錄。

柯文哲表示，「麟洋配」冠軍賽的對手是世界羽聯男雙排名第1的中國「梁王組合」梁偉鏗、王昶，不過麟洋配一快一重、掌握節奏的球風，加上相輔相成的絕佳默契，成功贏過強敵，獲得人生第2面奧運金牌。

柯文哲說，麟洋配能成為台灣家喻戶曉的運動選手，當然不只是因為絕佳球技，一部分原因是他們的人生態度。這對國中同學從上屆東京奧運大放異彩後，接受媒體採訪時，向台灣觀眾展現平常活潑幽默、真誠自然的性格，讓麟洋配本來就超高的好感度，再大幅提升。

柯文哲表示，雖然東京奧運之後，麟洋配一度成績不理想，認為自己陷入低潮，但巴黎奧運他們再次寫下奇蹟，又一次感動無數人。感謝王齊麟跟李洋，其實不論比賽成績如何，「你們的運動家精神，就已經是台灣之光！」

另外，柯文哲指出，身為2024奧運女子57公斤級選手的林郁婷，力抗強敵卻被捲入性別爭議，儘管國際奧會（IOC）早已主動發出聲明，背書表示「所有參加巴黎奧運拳擊項目的運動員，都已經依照規定，通過了資格檢測」。

柯文哲說，林郁婷已比賽多年、不是突然冒出來的選手，卻因為威脅到對手，遭遇到來自賽場外的干擾。幸好，林郁婷沒有因此影響表現，還是挺進4強，向金牌前進，「我相信，林郁婷能夠一路過關斬將，克服那些無謂的干擾」。

柯文哲也發文，恭喜挺進4強戰的台灣拳擊女將陳念琴，曾經罹患淋巴癌的陳念琴，一邊化療一邊訓練的故事，鼓舞了許多病友。如今保底銅牌，陳念琴還霸氣期許「我要的是金牌」，相信全台灣的民眾都會為陳念琴的高昂鬥志加油。

柯文哲說，同時恭喜破關斬將，為台灣拿下第1面巴黎奧運獎牌、勇奪銅牌的射擊選手李孟遠，和同樣獲得銅牌的拳擊女將吳詩儀。

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