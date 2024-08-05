奧運羽球／「麟洋配」完美句點 7連勝永留青史

最後一次搭檔征戰奧運會，我國「麟洋配」王齊麟／李洋昨天在巴黎奧運男雙金牌戰擊敗中國大陸組合梁偉鏗／王昶，成為奧運史上首對完成連霸的男雙組合，也為今年台北公開賽後將高掛球拍的李洋，畫下奧運生涯的完美句點。

二○一八年底開始合拍的王齊麟與李洋，在合拍的第三個月就攜手拿下西班牙名人賽冠軍，就此展開將我國羽球男雙組合推向世界之路。

「麟洋配」在東京奧運前，已經攜手拿下七座ＢＷＦ巡迴賽冠軍，包括二○二一年初在泰國連續包辦泰國公開賽、泰國名人賽兩座超級一千賽，以及ＢＷＦ年終總決賽三座冠軍，但亮眼的表現並未讓「麟洋配」出現在同年東京奧運的男雙冠軍預測雷達中。

在麟洋配之前，我國男雙在奧運的最佳成績為二○一二年倫敦奧運方介民／李勝木闖進八強。王齊麟／李洋首次合拍參加奧運，在分組賽首戰吞敗後，緊接著拉出一波五連勝並爆冷摘冠，奪下我國在奧運史上的首面金牌。

東京奧運奪金後，「麟洋配」陷入一波近兩年的冠軍荒，讓他們再次消失在世界頂尖男雙之列，直到今年巴黎奧運前也僅拿下一座冠軍。帶著再一次的不被看好，最終又在巴黎拉出一波七連勝，成為史上首對完成奧運男雙衛冕的組合，將再一次被載入青史。

合拍最後一次奧運後，李洋將在九月三日登場的台北羽球公開賽後高掛球拍，將「麟洋配」生涯最後一次合拍身影，留給最支持他們的台灣球迷。

晉級巴黎奧運金牌戰後，李洋曾表示能與王齊麟攜手再次挺進奧運金牌戰內心相當感動，只有他們知道這一路有多麼艱難。正如兩人在球場上無論面對什麼狀況，依舊帶著台灣球迷的希望勇往直前。