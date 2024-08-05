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奧運羽球／退大陸組合跨屆12連勝 麟洋配二連霸創紀錄

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奧運羽球／「麟洋配」完美句點 7連勝永留青史

聯合報／ 特派記者劉肇育／巴黎報導
巴黎奧運羽球男雙金牌戰，挑戰衛冕的我國組合「麟洋配」王齊麟（右）／李洋（左）勝出，以跨屆12連勝，成為奧運羽球史上首對完成衛冕的男雙組合。記者季相儒／攝影
巴黎奧運羽球男雙金牌戰，挑戰衛冕的我國組合「麟洋配」王齊麟（右）／李洋（左）勝出，以跨屆12連勝，成為奧運羽球史上首對完成衛冕的男雙組合。記者季相儒／攝影

最後一次搭檔征戰奧運會，我國「麟洋配王齊麟李洋昨天在巴黎奧運男雙金牌戰擊敗中國大陸組合梁偉鏗／王昶，成為奧運史上首對完成連霸的男雙組合，也為今年台北公開賽後將高掛球拍的李洋，畫下奧運生涯的完美句點。

二○一八年底開始合拍的王齊麟與李洋，在合拍的第三個月就攜手拿下西班牙名人賽冠軍，就此展開將我國羽球男雙組合推向世界之路。

「麟洋配」在東京奧運前，已經攜手拿下七座ＢＷＦ巡迴賽冠軍，包括二○二一年初在泰國連續包辦泰國公開賽、泰國名人賽兩座超級一千賽，以及ＢＷＦ年終總決賽三座冠軍，但亮眼的表現並未讓「麟洋配」出現在同年東京奧運的男雙冠軍預測雷達中。

在麟洋配之前，我國男雙在奧運的最佳成績為二○一二年倫敦奧運方介民／李勝木闖進八強。王齊麟／李洋首次合拍參加奧運，在分組賽首戰吞敗後，緊接著拉出一波五連勝並爆冷摘冠，奪下我國在奧運史上的首面金牌。

東京奧運奪金後，「麟洋配」陷入一波近兩年的冠軍荒，讓他們再次消失在世界頂尖男雙之列，直到今年巴黎奧運前也僅拿下一座冠軍。帶著再一次的不被看好，最終又在巴黎拉出一波七連勝，成為史上首對完成奧運男雙衛冕的組合，將再一次被載入青史。

合拍最後一次奧運後，李洋將在九月三日登場的台北羽球公開賽後高掛球拍，將「麟洋配」生涯最後一次合拍身影，留給最支持他們的台灣球迷。

晉級巴黎奧運金牌戰後，李洋曾表示能與王齊麟攜手再次挺進奧運金牌戰內心相當感動，只有他們知道這一路有多麼艱難。正如兩人在球場上無論面對什麼狀況，依舊帶著台灣球迷的希望勇往直前。

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