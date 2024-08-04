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奧運羽球／北車湧逾500球迷應援麟洋配 大喊中國隊請支援收「銀」

中央社／ 台北4日電
金牌戰轉播前夕，台北車站大廳便湧入球迷，眾人手拿加油棒，以及象徵金牌的集氣小物，一路喊口號到比賽開始。記者葉信菉／攝影
金牌戰轉播前夕，台北車站大廳便湧入球迷，眾人手拿加油棒，以及象徵金牌的集氣小物，一路喊口號到比賽開始。記者葉信菉／攝影

台灣羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟今天將對上中國組合爭金。超過500名民眾到台北車站大螢幕現場一起為李洋、王齊麟應援加油，齊喊「中國隊請支援收銀」。

台灣羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟今天將對上中國組合爭金。為了聲援李洋跟王齊麟，超過500名民眾一起在台北車站大廳要為麟洋配加油。

今天下午6時30分就來現場的徐小姐指出，會想來現場看大螢幕是覺得可以跟大家一起歡呼，要來感受大家一起加油的感覺。同行的唐小姐指出，大家一起幫對方加油，相信會非常感動。

徐小姐也想跟李洋及王齊麟說，「不管有沒有拿金牌都很棒」。「中國隊請支援收銀」、「麟洋配加油」現場粉絲齊喊口號，盼李洋、王齊麟能拿出好表現。

中華電信今天在台北車站舉辦「看中華挺台灣，為台灣加油！」活動，現場架起大螢幕，要讓民眾可以一起為中華隊加油。

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