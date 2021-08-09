麟洋配「撲球神技」影片挖出 網友驚嘆：以為是重播片段
本屆東京奧運賽事於8日晚間正式落幕，中華隊總計拿下12面獎牌，包括2金4銀6銅，此佳績打破以往奧運會紀錄，博得滿堂喝采，其中我國羽球男子雙打好手李洋、王齊麟奪下金牌後，兩人的良好默契也讓「麟洋配」的話題延燒不斷，近日兩人於2019年世界錦標羽球賽中男子雙打比賽片段就被瘋傳，引來不少網友朝聖。
世界羽球聯盟（Badminton World Federation）去年在臉書粉專貼出一場2019世錦賽男子雙打比賽的片段，當時「麟洋配」對上韓國選手，對方開局調短球在右邊，李洋馬上飛撲伏地救球，對手趁李洋剛從地上爬起，殺球直攻，沒想到李洋依舊再度趴地救回，就這樣「連續三次撲地+站起救球」成功，最後拿下該分。
短短幾秒的影片中，就展現出麟洋配的絕佳默契，李洋速度敏捷並積極防守，王齊麟也適時補位、進攻殺球，對方節奏因此打亂，最後回擊掛網，當時就連國外球評也驚呼，表示這根本是不可能的技術，該場比賽影片截至目前為止已經突破204萬人觀看。
今年麟洋配拿下奧運金牌後，這段曾經的比賽影片又被網友翻出朝聖，不少人表示「這個救球真的太扯……」、「巴黎奧運金牌戰見」、「未來應該能登上世界第一了吧」、「第一次看以為是重播，結果是真的撲三次，太誇張」、「為什麼撲倒又能那麼快站起來接殺球啊，好扯」、「倒在地上再站起來還能接殺球，奧運金牌完全不意外」。
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