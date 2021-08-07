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「決勝點in」聖筊組合奪金 麟洋配網路聲量第一

聯合新聞網 / Social Lab社群實驗室
東京奧運開幕至今奧運選手王齊麟與李洋的熱議網路話題聲量。 圖片來源/unsplash
東京奧運開幕至今奧運選手王齊麟與李洋的熱議網路話題聲量。 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近東京奧運開幕至今奧運選手王齊麟與李洋的熱議網路話題聲量，帶您了解麟洋配的網路討論狀況。

男雙羽球組合李洋、王齊麟在東京奧運奪下金牌，「麟洋配」從比賽到回台討論熱度不減，關鍵的最後一分由鷹眼判定球落在界內，緊張的賽局與最終的勝利讓全民興奮不已，而界內球的畫面除了有不少梗圖外，也有廠商陸續推出多種週邊商品，麟洋配的各種話題皆受到網友極大的關注。

麟洋配的聖筊慶祝姿勢奪聲量第一 羽球首次奪金與國旗歌感動全民

麟洋配7大討論面向。 Social Lab社群實驗室/製圖
麟洋配7大討論面向。 Social Lab社群實驗室/製圖

在麟洋配相關的網路聲量中，王齊麟和李洋每次一人向前彎、一人向後躺的跪地慶祝姿勢，讓網友笑稱是拜拜時一正一反的人體「聖筊」，紛紛以「聖筊組合」稱呼他們，並在獲勝時以「麟洋配連三聖杯好棒」、「聖筊顯靈啦，謝謝你們辛苦努力優秀為台灣拿下金牌」祝賀選手，既有趣又富有台灣文化的「聖筊」話題，奪得聲量第一。

此次麟洋配在奧運奪金，也是台灣奧運羽球史上第一面金牌，「羽球首次奪金」的興奮之情，讓大眾在社群平台留下「謝謝你們努力的為台灣拿下首面奧運羽球金牌」、「台灣羽球史奧運首面金牌，台灣之光！金門之寶！」等留言，感謝他們一路以來的努力，為台灣拿下至高的榮耀，讓「羽球首次奪金」話題的網路聲量位居第二；而在頒獎的時刻，國人看著高高升起的中華隊會旗、聽著國旗歌，許多人感動的說到「謝謝你們讓大家唱國旗歌唱到哭」、「國旗升起的那一瞬間，我也是突然眼眶泛淚」，也讓「國旗」的討論受到熱議。

而在麟洋配奪金後，總統蔡英文、金門縣長楊鎮浯也接連致電恭賀，李洋更在社群軟體上貼文分享接到蔡總統的賀電與奪牌心情，並表示「真的很刺激」，受到網友熱情迴響。另外，身為羽球雙人組合的兩人，在奪牌後因戶籍地的不同，而得到不同的地方加碼獎金，由於總獎金落差超過300萬元，也掀起網路熱議，並紛紛比較各縣市的地方獎勵金。

這次東京奧運的羽球項目改寫了台灣歷史，所有選手的辛苦努力，讓全民團結在一起為台灣加油，不妨透過社群平台向選手們表達感動與感謝！

觀看原文→ https://bit.ly/3Co0qb1

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

東奧中華隊 2020東京奧運

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