羽球／麟洋配回來了！ 回應獎金怎麼用、分享登凸台前心情

東奧羽球代表隊選手與教練今天帶著奧運金牌與銀牌搭機返台，拿下羽球男子雙打金牌的王齊麟和李洋表示，希望在亞運及世錦賽拿下好成績，也寄望在下一屆奧運可以有好表現。

「麟洋配」王齊麟和李洋7月31日在東京奧運羽球男子雙打金牌戰中，以直落2打敗中國勇奪金牌，為奧運羽球台灣史上首金。

王齊麟接受媒體聯訪時表示，很感謝大家支持，也感謝體育署、中華奧會、協會、國訓中心及土銀、北師大等所有支持過我們的人，因為他們全心全意支持，讓我們可以有一個最好的訓練環境，出國也不用擔心食衣住行，才有今天亮眼的成績。

王齊麟希望，接下來可以在亞運及世錦賽有更好的表現，只要把每一場比賽做到最好、把自己發揮到最好，成績自然而然就會提升，但也不要給自己太大的壓力，繼續為台灣爭光。

對於各縣市對獲獎選手的獎金加碼，王齊麟說，身為運動員給自己的觀念是「我要把每場比賽打好」，自然就會有更好的獎金或成績，不希望太關注於獎金的分配上，若是為了獎金或錢去打球，可能會讓自己更有壓力；希望能打好每場比賽，成績有了，後續接踵而來的東西自然美好。

王齊麟指出，在年初時的泰國公開賽冠軍時，剛好是自己生日，李洋當時就感性的說他送了我一個「蠻貴重的禮物」，這次出發參加奧運前就知道李洋的生日也快到了，當時希望自己也可以回贈李洋一個很有價值的禮物，「很高興今天做到了」。

對於記者詢問，兩人在踏上頒獎台前的心情如何。王齊麟說，當時他是看著李洋確認大會流程，在站上頒獎台的時候，其實還是有點不可思議，覺得「我們竟然真的達到這個成績」，也很開心可以看著會旗升到最高點，覺得很感動。

李洋表示，記得當時自己是跟王齊麟說「真的是我們兩個嗎」，也覺得不可思議，兩人做到了，因為在出發前沒有想到會拿到金牌，就只是想把每一場的戰術打好、聽教練的指示，很謝謝體育署等各級長官把我們照顧得無微不至，讓球員們只需要專心比賽就好。

李洋表示，未來還是希望可以發揮運動員的本質，讓更多在徬徨狀態的運動員可以有更加堅定的動力，讓他們知道台灣是有機會在奧運的獎台上發光發熱；下一步期望可以繼續在亞運中拿下好成績，同時寄望下一次的奧運可以有好的表現。

對於賽後一夕暴紅，李洋說「很謝謝大家看到我們努力」，運動員可以站上每一次的舞台，都是付出很多的辛苦，在每次的訓練中堅持下來、經歷過受傷、不斷失敗，才有機會站上舞台，未來還是會維持好運動員的本質，把比賽做好，專注在運動員的身分上。

對於各縣市對獲獎選手的獎金加碼，李洋指出，這是對於體育選手的激勵辦法，他在金門也有設立回饋獎金，希望可以幫助更多運動員繼續在體育的道路上堅持下去；也很謝謝家人一直以來的支持，讓他在球場上奔馳這麼久、堅持過很多艱辛的時刻，「我很愛我的家人」。

對於有記者詢問，賽前一度不被看好，李洋說，「沒有特別去想這部分」，就是做好運動員本質，就算成績不理想，仍應維持身為運動員的自律、對訓練的態度、對比賽的熱情、對羽毛球這項運動的熱誠，參加運動項目的時候，最重要還是可以在這項運動感受到快樂，才可以堅持長久。

李洋的父母也低調現身在桃園國際機場、接機大廳的群眾中，並開心與兒子隔空合照。

至於獲得奧運羽球女子單打銀牌的戴資穎，則沒有接受採訪。

今天共有9名教練與選手、1名陪練員，以及2名團本部人員返台，除了王齊麟、李洋、戴資穎外，羽球代表隊教練蔡佳欣、賴建誠、陳宏麟、欒勁，選手周天成、王子維，陪練員萬佳鑫，團本部的物理治療師高敏珊、運動防護員王詩婷也搭乘同班機返台。