羽球／土銀慶祝奪金喜訊 各分行掛起「麟洋配」紅布條

中華隊羽球男雙「麟洋配」李洋／王齊麟在本屆東奧拿下台灣歷史第一面奧運男雙金牌，精彩表現轟動全台，身為東家的土地銀行也紛紛於各分行前掛上紅布條，慶祝這令人振奮的一刻。

麟洋配奪金後，土地銀行日前也推出相關活動，並有機會獲得親筆簽名紀念山與紀念球，今天再掛上紅布條慶祝，上面寫道「狂賀！土銀麟洋配勇奪東奧羽球男雙金牌」引民眾爭相搶拍，甚至有了紅布條才發現「原來這邊有土地銀行」。

看到紅布條，有網友認為宣傳方式及設計太俗氣，不過也有人認為「草根味其實也蠻可愛的」、「放人形立牌一定會被幹走」、「人生就這一次接受紅布條的存在」。