羽球／土銀慶祝奪金喜訊 各分行掛起「麟洋配」紅布條
中華隊羽球男雙「麟洋配」李洋／王齊麟在本屆東奧拿下台灣歷史第一面奧運男雙金牌，精彩表現轟動全台，身為東家的土地銀行也紛紛於各分行前掛上紅布條，慶祝這令人振奮的一刻。
麟洋配奪金後，土地銀行日前也推出相關活動，並有機會獲得親筆簽名紀念山與紀念球，今天再掛上紅布條慶祝，上面寫道「狂賀！土銀麟洋配勇奪東奧羽球男雙金牌」引民眾爭相搶拍，甚至有了紅布條才發現「原來這邊有土地銀行」。
看到紅布條，有網友認為宣傳方式及設計太俗氣，不過也有人認為「草根味其實也蠻可愛的」、「放人形立牌一定會被幹走」、「人生就這一次接受紅布條的存在」。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言