羽球／金牌戰後膝蓋多處瘀青 戴資穎有救星相助

東京奧運女單拿下銀牌的世界球后戴資穎，賽後腿上各處留下了許多撲球時的瘀青與傷勢，她在Instagram自嘲「原來我的膝蓋跟打球一樣精彩」之餘，還秀出自己的「瘀青救星」，原來畫面中的「神手」就是小戴的防護員阿婷。

戴資穎上傳瘀青照後似乎讓許多粉絲感到心疼，紛紛私訊表達關心，她也在隨後介紹自己的防護員，表示自己不要緊，「神手處理完就是好很多，沒這麼黑了，恢復比較快」、「神手的主人叫阿婷，她負責處理我場上場下出現的各種疑難雜症，是一位防護員」。

除此之外，戴資穎也在昨日分享了代表處幫忙買的點心與禮物，她表示，「萬分感謝在日本這段時間，不能出門，也被照顧的周全！更謝謝代表處幫忙買了很多大家需要的東西，更怕大家餓到，買了許多食物餵飽我們，讓我們營養均衡，滿滿的感謝」。