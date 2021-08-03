羽球／麟洋配直播鬥嘴秀歌喉 互相爆料私下個性大公開

台灣男雙組合王齊麟和李洋在東京奧運羽球男雙摘金，讓民眾為之瘋狂，昨晚他們也在直播分享心情，擁有好歌喉的王齊麟更當場獻唱，此舉也吸引王齊麟「最美關門弟子」留言回應「發專輯我買一百張！」。

王齊麟和李洋拿下東京奧運羽球男雙金牌，為了和球迷分享榮耀，昨晚在臉書開直播與粉絲聊天，兩個人在直播中展現好感情，不但鬥嘴，還互相爆料。

兩人鬥嘴互虧，就像個兩個大男孩互鬧，王齊麟直說奧運出賽前，被關在國訓中心，讓熱愛自由的自己快受不了，還說李洋有起床氣，這時就不要在鬧他，李洋則反念王齊麟都晚睡。

對於回國之後想做的事情，都說這一整年很緊繃，都不確定奧運到底會不會舉辦，連到了東京有有很強的不安全感，回台灣之後最想回家，已經很久沒跟家人相聚，連一起吃個飯都是奢求，很累，想要好好休息，先暫時放下比賽。

直播同時，主持人楊育欣也問兩人可不可以唱歌，王齊麟唱了李洋喜歡的歌，張衛健的「信徒」，也引來言必稱王齊麟是自己師傅的「最美關門弟子」主播蔡尚樺留言表示「發專輯我買一百張！」。

而在結束東京奧運賽事後，王齊麟和李洋都表示「想要好好放個假」，先回家休息，陪陪家人，王齊麟透露，不會因為拿到奧運金牌就停下腳步，未來將持續精進自己，展現最好的一面給大家看。