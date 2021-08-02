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羽球／王齊麟李洋奪羽球奧運金牌 返台想先放個假

中央社 / 記者黃巧雯台北2日電
黃金男雙「麟洋配」王齊麟（右）與李洋（左）奪得我國在奧運史上第一面羽球金牌。聯合報東京特派記者余承翰／攝影
黃金男雙「麟洋配」王齊麟（右）與李洋（左）奪得我國在奧運史上第一面羽球金牌。聯合報東京特派記者余承翰／攝影

台灣男雙組合王齊麟李洋在東京奧運羽球男雙摘金，今天臉書直播分享參賽心情，擁有好歌喉的王齊麟更當場獻唱，但談到返台後的計畫，2人均異口同聲地說，想先好好放個假。

王齊麟和李洋2019年開始合作，首度攜手前進奧運，就在東京奧運羽球男雙項目，拿下歷史性的隊史首面金牌，近期社群網站湧入大量恭賀訊息，為了和球迷分享榮耀，王齊麟和李洋決定在臉書開直播與粉絲聊天，兩人直呼：「要不然回覆訊息，可能會回到手抽筋。」

回憶站上頒獎台那一刻，王齊麟透露，頒獎前，曾想過自己會不會想哭，但看著會旗在最高殿堂奧運升到最高地方，更多是感動，「我們讓世界看到我們台灣男雙也是有奧運金牌實力，讓所有國人可以感到驕傲」。

不過，歷經東京奧運因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響延期一年，到國際賽時程安排不確定性，甚至奧運前留在國訓中心集訓，讓王齊麟和李洋長期處於緊繃狀況下備戰。

結束東京奧運賽事後，王齊麟與李洋均表示，想好好放個假，先回家休息、陪陪家人。

王齊麟透露，可能短期內僅先維持重訓，不會正常訓練，但他也要球迷別擔心，不會因為拿到奧運金牌就停下腳步，未來將持續精進自己，展現最好的一面給大家看。

王齊麟與李洋在直播過程中展現好感情，不但拌嘴，還互相爆料，王齊麟更獻唱多首歌曲，滿足球迷的願望。

除了羽球外，李洋透露，接下來想學習射箭，培養定力，王齊麟則想練習足球，有助協調性，而他對排球也有興趣，「想試試看殺球是不是一樣炸」。

東京奧運射箭男團魏均珩湯智鈞過去常與李洋相約打羽球，而2人實力更獲得奧運金牌組合「麟洋配」認證，直呼有乙組中上的實力。

李洋更點名魏均珩具有運動天分，他透露，魏均珩曾拿手機打桌球，「打贏我們拿桌球拍打桌球」，也讓外界看到選手的另一面。

東奧中華隊 2020東京奧運 王齊麟 李洋 魏均珩 湯智鈞

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