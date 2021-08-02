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土銀祭優惠回饋麟洋粉 華南加碼李智凱獎金至百萬元

聯合報 / 記者沈婉玉／即時報導
「鞍馬王子」李智凱於東京奧運男子鞍馬決賽中奪得銀牌，寫下台灣體操史新頁，華南金今天表示，激勵獎金加碼至100萬元。圖／華南金控提供
「鞍馬王子」李智凱於東京奧運男子鞍馬決賽中奪得銀牌，寫下台灣體操史新頁，華南金今天表示，激勵獎金加碼至100萬元。圖／華南金控提供

土地銀行羽球選手王齊麟、李洋為國爭光，東京奧運勇奪羽球男子雙打金牌，讓全台都成為「麟洋」粉。土銀銀行表示，兩人是台灣的榮耀，也是土銀的驕傲，土地銀行將於8月陸續推出一系列好康優惠，刷卡或綁土銀台灣Pay消費，有機會獲得「麟洋配」限量簽名紀念衫等周邊商品，並規劃發行「麟洋」聯名信用卡及數位帳戶金融卡。

「黃金男雙」李洋及王齊麟勇奪2020東京奧運羽球男雙金牌，最後決勝球壓在底線上，令網友印象深刻，被網友發揮創意後製成台灣新「國旗」；也有網友設計成土銀信用卡卡面，直呼賽場底色剛好是長年培育兩位選手的土銀企業代表色，實在太巧了。

土銀今天在奪牌振奮中召集相關部門討論，在「麟洋」聯名信用卡及數位帳戶金融卡尚未推出前，先祭出一波優惠。

土地銀行推出「奧運金牌精美好禮」抽抽樂活動，活動期間使用土銀信用卡、土銀行動Pay/台灣Pay綁定土銀信用卡進行購物交易且單筆222元以上，即可獲得「麟洋配」限量簽名紀念衫、親筆簽名球及台灣Pay紅利點數等豐富好禮抽獎機會；還有開立數位存款下載行動銀行並綁定台灣Pay，亦可獲得抽獎機會乙次。以定期(不)定額方式，在網銀及行動銀行申購指定基金，享有免收手續費優惠。

另外，「鞍馬王子」李智凱於東京奧運男子鞍馬決賽中奪得銀牌，寫下台灣體操史新頁，華南金今天表示，激勵獎金加碼至100萬元，並加發10萬元給教練林育信，且將持續贊助，支持李智凱前往2024年巴黎奧運。

華南金融集團表示，在全國熱切關注下，李智凱不負眾望於東京奧運男子鞍馬決賽中奪得銀牌，創下我國奧運史上男子體操最佳成績；原本規劃奪下銀牌獎勵金為60萬元、金牌100萬元，為鼓勵李智凱繼續前進，今天決定加碼，頒發選手李智凱100萬元及教練林育信10萬元激勵獎金。

網友設計羽球「壓線」標誌信用卡圖案。圖／翻攝YiLi Yen臉書
網友設計羽球「壓線」標誌信用卡圖案。圖／翻攝YiLi Yen臉書

東奧中華隊 2020東京奧運

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