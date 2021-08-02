土銀祭優惠回饋麟洋粉 華南加碼李智凱獎金至百萬元

土地銀行羽球選手王齊麟、李洋為國爭光，東京奧運勇奪羽球男子雙打金牌，讓全台都成為「麟洋」粉。土銀銀行表示，兩人是台灣的榮耀，也是土銀的驕傲，土地銀行將於8月陸續推出一系列好康優惠，刷卡或綁土銀台灣Pay消費，有機會獲得「麟洋配」限量簽名紀念衫等周邊商品，並規劃發行「麟洋」聯名信用卡及數位帳戶金融卡。

「黃金男雙」李洋及王齊麟勇奪2020東京奧運羽球男雙金牌，最後決勝球壓在底線上，令網友印象深刻，被網友發揮創意後製成台灣新「國旗」；也有網友設計成土銀信用卡卡面，直呼賽場底色剛好是長年培育兩位選手的土銀企業代表色，實在太巧了。

土銀今天在奪牌振奮中召集相關部門討論，在「麟洋」聯名信用卡及數位帳戶金融卡尚未推出前，先祭出一波優惠。

土地銀行推出「奧運金牌精美好禮」抽抽樂活動，活動期間使用土銀信用卡、土銀行動Pay/台灣Pay綁定土銀信用卡進行購物交易且單筆222元以上，即可獲得「麟洋配」限量簽名紀念衫、親筆簽名球及台灣Pay紅利點數等豐富好禮抽獎機會；還有開立數位存款下載行動銀行並綁定台灣Pay，亦可獲得抽獎機會乙次。以定期(不)定額方式，在網銀及行動銀行申購指定基金，享有免收手續費優惠。

另外，「鞍馬王子」李智凱於東京奧運男子鞍馬決賽中奪得銀牌，寫下台灣體操史新頁，華南金今天表示，激勵獎金加碼至100萬元，並加發10萬元給教練林育信，且將持續贊助，支持李智凱前往2024年巴黎奧運。