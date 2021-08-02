讓世界看見台灣！ 麟洋配奪金後韓國網友熱搜「國旗呢？」

我國羽球黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋，2019年才開始搭檔，東京奧運都是兩人奧運初體驗，以世界排名第3一路闖關，在金牌戰以21：18、21：12力退世界排名第6的大陸「高塔組合」李俊慧／劉雨辰。對此，就有知名部落客表示，韓國新聞也在關注台灣羽球雙打的勝利，不過許多韓國網友也不斷詢問「為何台灣不能使用自己的國旗？」

部落客「喜娜與小眼睛喔爸在韓國」在臉書上發文表示，韓國媒體用「台灣史上第一面羽球金牌，男子雙打李洋、王齊麟」作為報導標題，但剛剛用Naver（韓國國內第一大的入口網站）搜尋關鍵字發現，打了東京奧運、台灣之後出現的關鍵字竟然是國旗。

他補充道，在許多韓國媒體報導台灣奪金的新聞底下，都有不少韓國網友一直在解釋「為什麼台灣不能拿國旗、會場不能放國歌，而且要用中華台北的名字參賽」，讓他看完一篇篇內容後，直呼「真的是眼淚要流出來了，每一篇結尾都是寫마음이 아프다（看了好心痛），連韓國人都替我們覺得可惜」。

此文一出，不少網友深有同感的留言表示，「看完你寫的，我就飆淚了，有多不容易讓世界看見我們，感謝這些選手，能讓世界看見台灣，每個人也要更努力的在自己的位子上，讓台灣發光發熱」、「真的希望有那麼一天，讓運動員不在這麼壓抑」、「希望有生之年能等到國旗在奧運飄揚的這一天」、「這屆奧運真的淚腺特別發達…謝謝韓國人也謝謝台灣這些選手」、「這怎麼能不哭…頒獎典禮上滿滿的感動，感謝這些台灣選手，即便還不能用台灣的身份出賽，卻也替台灣爭口氣」。