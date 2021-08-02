羽球／台灣「黃金男雙」奪金 日網友讚「比看日本贏還開心」

「黃金男雙」李洋、王齊麟7月31日在東京奧運羽球男雙勇奪台灣首面奧運羽球金牌，兩人搭檔默契十足，被粉絲稱做「麟洋配」。消息經日媒報導後，許多日本網友在相關新聞下方留言「比看到日本贏了還開心」、「很不容易」；還有網友表示，看到日本奪金牌「沒什麼感覺」，「但看到台灣奪金牌的時候眼睛熱熱的」。

「麟洋配」李洋、王齊麟在羽球金牌戰中擊敗中國奪金，讓台灣粉絲熱血沸騰，網路上出現各種慶賀貼文；在此之前，兩人29日對戰日本的賽局中，也以直落二（21：16、21：19）擊敗對手。賽後，日本球員展現運動家風度對兩人表現「比讚」，網友也予以肯定。

李洋、王齊麟奪金後，日媒也報導兩人從國中就是好朋友，情誼深厚奪下台灣首枚男雙金牌。在相關新聞下方，日網友對於兩人擊敗日本選手不以為忤，還紛紛表示「比起有主場優勢奪牌，贏下這面金牌價值多100倍」、「這居然是第一枚金牌，讓我很驚訝，但真的很高興」。

更有許多暖心網友表示「很高興台灣的第一枚金牌是在東京獲得的」、「雖然日本很可惜，但台灣選手拿金牌取而代之，就像日本選手奪金一樣令人開心」、「為什麼日本拿金牌的時候只有『喔～這樣阿』的想法，但台灣拿金牌時，卻發現眼眶熱熱的」、「台灣拿金牌還要被中國算進去，真想大喊：『是台灣拿的金牌！』」。