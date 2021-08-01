「麟洋配」英文實力驚呆網友！ 李洋一句「供蝦毀」全笑翻

我國黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋在昨（31）日東奧羽球男雙賽事中，以直落二好成績力退中國李俊慧／劉雨辰，締造羽壇新頁，為中華代表團進帳第2面金牌，而兩人賽後的友愛互動，更讓不少民眾為之瘋狂。過去「麟洋配」賽後接受全英文採訪的影片也被網友翻出，兩人專注聆聽活像「英文聽講考試」的畫面曝光，引起熱議。

「麟洋配」兩人今年初首闖泰國羽球年終大賽決賽，便以超凡成績直落二力退印尼傳奇組合，一舉斬獲男雙冠軍。賽後接受媒體全英文訪問，就有粉絲特地翻譯影片，兩人的英文實力意外曝光。

影片中可見王齊麟以流利的英文對話，侃侃回答記者提問；相反地，李洋則是時不時以小眼神向王齊麟示意「聽嘸」，加上當地記者較重的異國口音，也讓李洋一度脫口而出「供蝦毀」，王齊麟則在一旁協助翻譯。直到最後終於有翻譯出面救援，兩人才鬆了一口氣，更舉雙手比讚，讓網友們紛紛直呼「好可愛」。

直落2退大陸高塔，麟洋配「金」喜！ 特派記者余承翰／東京攝影

然而即使是年初的影片，兩人在採訪中也盡顯謙遜的性格。對於賽中連奪三座冠軍，談及「麟洋配」表現不錯的原因，王齊麟不僅謙虛說道「我們一直視自己為挑戰者而不是贏家」；當記者提問「贏偶像感覺如何？」王齊麟則回應並非兩人「擊敗」他們，而是從他們身上學到更多技巧，使「麟洋配」變得更強。

網友們看完影片後，紛紛搞笑留言「羽球選手的英文考試...麟洋表現超出色」、「英文聽講雙打」、「他們被採訪比打冠軍賽還煎熬」、「這段訪談也太好笑，講到台語都出來了」、「打完金牌戰就好好一起睡覺好好休息」、「那個外國腔『供殺毀』真是笑爛」。