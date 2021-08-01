快訊

圖輯／翻滾吧男孩李智凱+教練林育信 這一抱成就15年夢想

八月開打高端疫苗？ 食藥署：已封緘檢驗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「麟洋配」英文實力驚呆網友！ 李洋一句「供蝦毀」全笑翻

聯合新聞網 / 綜合報導
我國羽球黃金男雙王齊麟（右）與李洋（左）今晚在東京奧運金牌戰以直落二擊敗大陸對手，為我國羽球隊奪得在奧運史上第一面金牌，兩人在頒獎典禮上為彼此戴上金牌。特派記者余承翰／東京攝影
我國羽球黃金男雙王齊麟（右）與李洋（左）今晚在東京奧運金牌戰以直落二擊敗大陸對手，為我國羽球隊奪得在奧運史上第一面金牌，兩人在頒獎典禮上為彼此戴上金牌。特派記者余承翰／東京攝影

我國黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋在昨（31）日東奧羽球男雙賽事中，以直落二好成績力退中國李俊慧／劉雨辰，締造羽壇新頁，為中華代表團進帳第2面金牌，而兩人賽後的友愛互動，更讓不少民眾為之瘋狂。過去「麟洋配」賽後接受全英文採訪的影片也被網友翻出，兩人專注聆聽活像「英文聽講考試」的畫面曝光，引起熱議。

「麟洋配」兩人今年初首闖泰國羽球年終大賽決賽，便以超凡成績直落二力退印尼傳奇組合，一舉斬獲男雙冠軍。賽後接受媒體全英文訪問，就有粉絲特地翻譯影片，兩人的英文實力意外曝光。

影片中可見王齊麟以流利的英文對話，侃侃回答記者提問；相反地，李洋則是時不時以小眼神向王齊麟示意「聽嘸」，加上當地記者較重的異國口音，也讓李洋一度脫口而出「供蝦毀」，王齊麟則在一旁協助翻譯。直到最後終於有翻譯出面救援，兩人才鬆了一口氣，更舉雙手比讚，讓網友們紛紛直呼「好可愛」。

直落2退大陸高塔，麟洋配「金」喜！ 特派記者余承翰／東京攝影
直落2退大陸高塔，麟洋配「金」喜！ 特派記者余承翰／東京攝影

然而即使是年初的影片，兩人在採訪中也盡顯謙遜的性格。對於賽中連奪三座冠軍，談及「麟洋配」表現不錯的原因，王齊麟不僅謙虛說道「我們一直視自己為挑戰者而不是贏家」；當記者提問「贏偶像感覺如何？」王齊麟則回應並非兩人「擊敗」他們，而是從他們身上學到更多技巧，使「麟洋配」變得更強。

網友們看完影片後，紛紛搞笑留言「羽球選手的英文考試...麟洋表現超出色」、「英文聽講雙打」、「他們被採訪比打冠軍賽還煎熬」、「這段訪談也太好笑，講到台語都出來了」、「打完金牌戰就好好一起睡覺好好休息」、「那個外國腔『供殺毀』真是笑爛」。

東奧中華隊 2020東京奧運

相關新聞

羽球／聖筊組合奪金！麟洋配贏球「擲筊」剩一人 網笑：這次立筊啦

由我國羽球好手王齊麟、李洋組成的黃金男雙「麟洋配」，在東京奧運羽球項目摘下金牌，改寫台灣羽球奧運史的紀錄。先前就有眼尖網友發現，兩人每次勝利歡呼時，身體總是一正一反，有如「聖筊」樣貌，戲稱為贏球秘訣。而這次奪金後只有一人做出同樣姿勢，也讓網友紛紛笑回「是立筊啦」。

「麟洋配」英文實力驚呆網友！ 李洋一句「供蝦毀」網友全笑翻

我國黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋在昨（31）日東奧羽球男雙賽事中，以直落二好成績力退中國李俊慧／劉雨辰，締造羽壇新頁...

【東奧焦點】「聖筊麟洋」王齊麟、李洋也是土銀員工？ 背後是金融業贊助運動員的洋蔥

東京奧運我國選手奮力進攻、屢創佳績，讓全民熱血沸騰，一掃連日疫情低壓。運動選手為國爭光，背後是數10年的養成，除選手自身的毅力和自律，日常培訓及世界征戰到退休後的照顧，政府的支持遠遠不足。也透過這次比賽，外界發現，這些選手很多是來自金融業的球隊或是長期贊助，還有球員退役後，從基層行員一路成為銀行的高級主管，成了運動界最勵志的故事。

【東奧焦點】李洋的羽球男雙金牌人生縮寫 「從落後到逆轉勝從不放棄」

「人生就像比賽、比賽也像人生」！ 李洋與搭檔王齊麟為中華隊在東京奧運摘下羽球史上第一金，全台情緒為之沸騰。李洋父親李峻淯表示，李洋的羽球啟蒙晚，從小就落後同年齡選手，但他不管是比賽失利或者受到大傷都不喊放棄，終於苦盡甘來，「金牌賽就像李洋的人生，從一開始落後到最後逆轉勝。」

李洋IG提及的高中教練 只說這句話「good job boys」

拿下東京奧運羽球男雙金牌的選手李洋，今天凌晨3點在IG限時動態上傳泡麵照片，發文說「從高中教練告訴我們，熬夜1天，3天沒...

羽球／男雙麟洋奪金 基中敢大聲：只有我蹭的理所當然！

我國羽球男子雙打選手王齊麟、李洋在東京奧運奪金，成為網路熱搜話題。國立基隆高中在臉書貼文，「只有基中可以蹭奧運羽球熱度，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。