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羽球／黃金男雙麟洋東奧奪金 盧彥勳在防疫旅館觀戰超激動

聯合新聞網 / 綜合報導
我國奧運「五朝元老」盧彥勳選擇奧運舞台作為生涯最後一戰。 特派記者余承翰／東京攝影
我國奧運「五朝元老」盧彥勳選擇奧運舞台作為生涯最後一戰。 特派記者余承翰／東京攝影

我國羽球黃金男雙「麟洋配」王齊麟李洋，2019年才開始搭檔，東京奧運都是兩人奧運初體驗，以世界排名第3一路闖關，在昨（31）日的金牌戰以21：18、21：12力退世界排名第6的大陸「高塔組合」李俊慧／劉雨辰，返國隔離中的前男網一哥盧彥勳也在防疫旅館收看這場賽事，更在個人臉書發文直呼「真的很令人感動！」

盧彥勳在本屆東奧代表我國代表團擔任開幕式進場掌旗官，並於昨（31）日返台，目前正在防疫旅館隔離中的他，也看了這場羽球男雙金牌戰，且激動的在個人臉書發文分享，這是自己二十年來第一次有機會，在隔離旅館的電視機前，欣賞完整的羽球比賽 ，並強調非常恭喜「黃金男雙」李洋、王齊麟，拿下我國羽球史上第一面奧運金牌。

「明天戴資穎也已經預約了獎牌了！」盧彥勳在文中不斷強調，這場比賽真的很令人感動，也期待8月1日戴資穎再接再勵，「台灣加油！ 中華隊加油！」

在本月14日就滿37歲的盧彥勳，本次的東京奧運成為他選手生涯中的最後一戰，他曾在2008年的北京奧運時「大爆冷門」，連闖兩關挺進網球男單16強，打贏當時全球第6的英國名將穆雷（Andy Murray）。

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東奧中華隊 2020東京奧運 羽球 王齊麟 李洋 盧彥勳

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