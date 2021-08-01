麟洋配奪冠、戴資穎闖金牌戰 獲勝比數竟出現「神奇巧合」

我國男子羽球選手王齊麟、李洋，昨晚成功奪下東京奧運羽球男雙項目金牌，以直落二擊敗來自中國的對手，同時刷新台灣羽球界的紀錄；而「世界球后」戴資穎，同樣也在31日羽球女單四強賽中獲勝，拿到金牌戰的門票。巧合的是，兩項比賽的比數竟一模一樣，引發話題。

「麟洋配」31日迎戰中國「雙塔」組合李俊慧、劉雨辰，開局時對手比數領先，兩人以9比11落後，後續開始追分，之後取得領先優勢，並以21比18拿下此局勝利；第二局雙方一度戰成平手，而後以11比5持續領先，並逐漸拉開差距，最終以21比12獲勝，奪下冠軍。

而戴資穎同日對上印度強將辛度，開局後原以8比11落後，但馬上追成平手，兩人一度僵持在比數18比18，最後戴資穎率先攻下第19分，並以21比18獲勝首局；第二局後，戴資穎取得11分拉開差距，並運用強勢打法，乘勝追擊取得賽末點，以21比12拿到決賽門票。

我國羽球選手表現出色的兩項比賽，在同一天都以直落二擊敗對手，且意外地在一、二局都是21比18及21比12，完全相同的比數也讓主播在播報時，對神奇的巧合不禁菀爾一笑，並期盼戴資穎能在今晚對決中國名將陳雨菲時順利獲勝，為我國再添一枚金牌。