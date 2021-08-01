麟洋配摘金 成大前文學院長作詩祝賀姪子與搭檔「後生可畏」
台灣黃金羽球男雙「麟洋配」王齊麟和李洋昨（31日）擊敗中國選手李俊慧、劉雨辰，直落二奪下奧運金牌，創羽球隊史紀錄，令全國球迷興奮。成功大學中文系文學院前院長王偉勇特別作詩祝賀姪子王齊麟與搭檔李洋，稱讚他們「後生可畏」。
王齊麟和李洋在昨晚賽事的表現可圈可點，首局雖稍居逆勢，但後續兩人調整好狀態，以21:18逆轉拿下首局，第二局一路勢如破竹，最後以21:12直落二奪下羽球隊史的奧運首金。賽後兩人興奮擁抱，並在FB發文高喊「我們麟洋讓世界看見台灣了！」
成大中文系文學院前院長王偉勇也特別作詩祝賀姪子王齊麟和搭檔李洋圓夢奪牌，以56字盛讚並祝賀兩人。全文如下：
苦練尋常勤用功
後生可畏氣如虹
登場健步頻移位
揮拍凝神不轉瞳
挑手球飄輕落羽
起身錘落迅旋風
金牌奥運初圓夢
積力持盈日正中
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