聖筊組合奪金！麟洋配贏球「擲筊」剩一人 網笑：這次立筊啦

由我國羽球好手王齊麟、李洋組成的黃金男雙「麟洋配」，在東京奧運羽球項目摘下金牌，改寫台灣羽球奧運史的紀錄。先前就有眼尖網友發現，兩人每次勝利歡呼時，身體總是一正一反，有如「聖筊」樣貌，戲稱為贏球秘訣。而這次奪金後只有一人做出同樣姿勢，也讓網友紛紛笑回「是立筊啦」。

麟洋配一路打進決賽以來，只要獲得勝利時，總會跪在地上歡呼，其中李洋一向將身體向前彎、王齊麟則習慣往後躺，遠看姿勢有如擲筊時代表正面含義的聖筊，讓粉絲們都笑稱贏球秘密原來在於神明保佑。

不過，31日比賽結束、確定奪金時，招牌的聖筊慶祝姿勢並未如期出現，兩人中李洋激動倒地、王齊麟則將雙手高舉表達感謝。這次只有一個人做出擲筊動作，也讓網友紛紛留言「聖筊變勝盃了」、「很期待再看到聖筊，但還是很爽」、「今天是立筊啦」、「果然是『勝』筊」、「因為已經贏了，不用聖筊了」。

至於聖筊姿勢引起熱議，王齊麟日前曾回應，其實兩人並沒有刻意套好，是當下各自最真實直接的反應，但他也直呼「很有梗」；李洋則表示，家人在賽前特地到廟裡拜拜，讓他感到安定，所以確實得感謝行天宮的保佑。