羽球／摘金心情複雜！ 李洋嘆睡不著、王齊麟一早驚問：不是夢吧？

我國羽球「黃金男雙」組合王齊麟、李洋，31日在東奧羽球項目金牌爭奪戰中，擊敗來自中國的強勁對手李俊慧、劉雨辰，為台灣摘下第二面金牌。得到冠軍寶座的當下，兩人開心相擁，而王齊麟今早也發文感慨「這應該不是夢吧」，流露奪牌後的感動情緒。

年輕組合「麟洋配」在昨晚登場的東奧羽球男雙金牌戰，以21比18、21比12直落二擊敗對手，生涯首度參加奧運就抱回金牌，展現出兩人的絕佳默契和堅強實力，同時也為台灣羽球界創下奪得第一面奧運獎牌的紀錄。

比賽落幕後，兩人皆在臉書感性發文，王齊麟文中激動表示「請大家告訴我，這是真的嗎？我們麟洋讓世界看見台灣了，我們麟洋真的做到了」；李洋則在貼文中直呼「難以置信的站上奧運冠軍的頒獎台上」、「內心的感動和激動無法言喻」，難掩奪金後的喜悅和興奮。

隨後，李洋凌晨時透過IG限時動態分享，自己今晚實在睡不著，只好來一碗台灣的泡麵，好好品嚐「家鄉味」；王齊麟也在今早起床後，在IG發出房間內的照片，並寫下「天亮了呢，應該不是場夢吧」，透露出奪下奧運金牌後的複雜情緒。