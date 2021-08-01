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羽球摘金心情複雜 李洋嘆睡不著、王齊麟一早驚問：不是夢吧？

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羽球／摘金心情複雜！ 李洋嘆睡不著、王齊麟一早驚問：不是夢吧？

聯合新聞網 / 綜合報導
黃金男雙王齊麟（右）與李洋（左）奪得我國在奧運史上第一面羽球金牌。東京特派記者余承翰／攝影
黃金男雙王齊麟（右）與李洋（左）奪得我國在奧運史上第一面羽球金牌。東京特派記者余承翰／攝影

我國羽球「黃金男雙」組合王齊麟李洋，31日在東奧羽球項目金牌爭奪戰中，擊敗來自中國的強勁對手李俊慧、劉雨辰，為台灣摘下第二面金牌。得到冠軍寶座的當下，兩人開心相擁，而王齊麟今早也發文感慨「這應該不是夢吧」，流露奪牌後的感動情緒。

年輕組合「麟洋配」在昨晚登場的東奧羽球男雙金牌戰，以21比18、21比12直落二擊敗對手，生涯首度參加奧運就抱回金牌，展現出兩人的絕佳默契和堅強實力，同時也為台灣羽球界創下奪得第一面奧運獎牌的紀錄。

比賽落幕後，兩人皆在臉書感性發文，王齊麟文中激動表示「請大家告訴我，這是真的嗎？我們麟洋讓世界看見台灣了，我們麟洋真的做到了」；李洋則在貼文中直呼「難以置信的站上奧運冠軍的頒獎台上」、「內心的感動和激動無法言喻」，難掩奪金後的喜悅和興奮。

隨後，李洋凌晨時透過IG限時動態分享，自己今晚實在睡不著，只好來一碗台灣的泡麵，好好品嚐「家鄉味」；王齊麟也在今早起床後，在IG發出房間內的照片，並寫下「天亮了呢，應該不是場夢吧」，透露出奪下奧運金牌後的複雜情緒。

奪下奧運金牌後，李洋感嘆「今晚睡不著」（左圖）、王齊麟一早發問說道「這應該不是夢吧」（右圖），透露複雜情緒。圖擷自王齊麟IG及李洋IG
奪下奧運金牌後，李洋感嘆「今晚睡不著」（左圖）、王齊麟一早發問說道「這應該不是夢吧」（右圖），透露複雜情緒。圖擷自王齊麟IG李洋IG

東奧中華隊 李洋 王齊麟

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