羽球／男雙麟洋配奪金 印尼球迷：他們從不放棄

中央社 / 雅加達31日專電

台灣羽球男雙李洋王齊麟今天奪下奧運金牌，印尼羽球粉絲在社群網站湧進恭賀留言，特別點出兩人是首度在奧運首戰吞敗後仍奪金的羽球選手，「他們從不放棄」。

印尼是羽球強國，男雙組合吉地安（MarcusFernaldi Gideon）與蘇卡穆約（Kevin SanjayaSukamuljo）、阿山（Mohammad Ahsan）與蘇堤萬（Hendra Setiawan）排名分居世界第1、第2，這次都敗給李洋與王齊麟，也未能奪牌。

印尼專門討論羽球的網站Badminton Talk官方推特（Twitter）以貼文恭喜李洋與王齊麟奪下金牌，並特別指出，他們奧運首戰落敗，最後卻能奪金，「是奧運羽球男雙史上的第一次」，「他們從不放棄」（Theynever give in）。

Badminton Talk的官方Instagram有許多印尼球迷留言恭喜李洋與王齊麟。許多人說，他們打得非常好，很瘋狂，「奪金實至名歸」。有人說，他們未來不可限量，很可能會成為世界排名第一的男雙組合。

李洋與王齊麟在27日打敗吉地安與蘇卡穆約的組合，晉級8強；30日在4強賽中擊退阿山與蘇堤萬的組合，粉碎印尼在奧運奪金的希望。

印尼粉絲在社群網站說，李洋與王齊麟打得太酷了，「沒有人能打敗他們」。有人說，看李洋與王齊麟打球，「好像看到幾年前的吉地安與蘇卡穆約的組合」。

今天稍早的銅牌爭奪戰中，阿山與蘇堤萬敗給馬來西亞的對手。有印尼粉絲說，正當他還在為阿山與蘇堤萬的落敗哀傷時，李洋與王齊麟就奪下金牌了，「恭喜！」。

東奧中華隊 2020東京奧運 王齊麟 李洋

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