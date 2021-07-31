舉重／金牌歸國 郭婞淳落淚：一路走來真的非常不容易

在東京奧運奪金的「舉重女神」郭婞淳今天載譽歸國，她受訪時一度落淚、哽咽表示，她經歷過受傷、挫折、低潮和高峰，「其實這一路走來真的非常不容易，真的非常謝謝大家」。

郭婞淳在東京奧林匹克運動會舉重女子59公斤量級，以抓舉103公斤、挺舉133公斤，總和236公斤奪冠，3項都是奧運紀錄，以總和超越銀牌選手19公斤的傲人成績為台灣贏得東奧首面金牌。

郭婞淳今天下機時表情愉悅，和現場粉絲開心揮手，對想合影的民眾也來者不拒、十分親民，現場不少人高喊「婞淳我愛妳」、「婞淳妳最棒了」，場面十分熱絡。

郭婞淳接受媒體聯訪時，先是感謝這一路在背後支持她的教練、物理治療師、體能訓練師等，「很謝謝他們用專業讓我在舉重生涯上有很大的突破」，以及協助東奧過程的體育署、國訓中心，和一直陪伴她的親朋好友、粉絲、贊助商等。

郭婞淳隨後情緒澎湃，忍不住哽咽落淚，「大家一直都是我這一路走來非常大的力量」，她說，自己經歷過受傷、挫折、低潮和高峰，「其實這一路走來真的非常不容易，真的非常謝謝大家」。

郭婞淳一度因為不想被看見落淚的模樣轉身，現場粉絲立刻大喊「婞淳加油」，並回以熱烈掌聲，場面鼓舞人心。

陳玟卉則在東京奧運女子舉重64公斤級扮演黑馬，以抓舉103公斤、挺舉127公斤、總和230公斤奪銅，這面銅牌是台灣代表團在本屆奧運的第6面獎牌。

陳玟卉受訪時表示，感謝教練和家人的支持，很用心的在栽培，尤其是教練，犧牲與家人的相處時間就是為了陪她訓練，這次奪牌也給了更大的信心，目標下一次的奧運。

東京奧運中華代表團陸續歸國，今天回國的包括射擊、舉重、游泳代表團教練及選手共18人，以及1名團本部運動傷害防護員。

舉重女神郭婞淳奪金返國 民眾機場熱迎

台灣東奧代表團團員陸續歸國，包括在女子舉重分別奪下1金1銅的「舉重女神」郭婞淳、陳玟卉等19人，機場外不少民眾舉起布條歡迎選手回國，感謝選手辛苦征戰、為國爭光。

今天歸國的舉重代表隊，包括在東奧舉重女子59公斤量級奪金的「舉重女神」郭婞淳、女子64公斤級銅牌的陳玟卉，以及「布農女孩」江念欣；方菀靈則因奧會仍有特殊行政程序，暫留日本。

郭婞淳受訪時笑說，挺舉最後一把雖然沒有成功破紀錄，但也給了她為下一屆奧運作準備的助力，當時翻滾在地上的模樣，本來是想做一個優雅華麗的翻身，但後來回頭也覺得很有趣，被大家說可愛、心裡很開心。

射擊隊部分，包括教練陳文菱、徐曉如、郭孟熙、田兆枝，選手呂紹全、楊昆弼、林穎欣，以及創下台灣射擊奧運史上首次晉級決賽的「媽媽選手」田家榛、「證件妹」吳佳穎。

游泳隊部分，則有總教練李澄峯，教練王耀偉、黃智勇，以及選手王星皓、「台灣蝶王」王冠閎、黃渼茜；團本部運動傷害防護員蕭凱倫也在這一批歸國成員中。

受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，中央流行疫情指揮中心和體育署、中華奧會等單位規劃奧運代表團歸國檢疫專案，代表團成員等與一般旅客間隔下機，有專門的檢疫、通關作業，達到分流、禮遇、防疫的目標，完成核酸檢測（PCR）後再搭專車前往旅館執行檢疫程序。